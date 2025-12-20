Así se prepara la "bananina" en Cuba

La creadora de contenidos cubana @mi.cocina.italian, natural de Santiago de Cuba, ha rescatado en uno de sus videos una receta tradicional que muchos cubanos recuerdan con nostalgia: la bananina.
Se trata de un alimento casero elaborado a partir del plátano verde deshidratado que durante años fue parte esencial de la dieta en los hogares de la isla.
En su publicación, la joven explica paso a paso cómo se preparaba este producto de forma artesanal, considerado un alimento nutritivo, digestivo y muy útil para bebés y personas convalecientes.
La bananina se obtenía pelando los plátanos verdes, cortándolos en rebanadas muy finas y dejándolos secar al sol durante varios días, hasta que perdían toda la humedad.
Luego se molían hasta obtener un polvo fino, similar a la maicena, pero con un característico sabor a plátano y un alto contenido en fibra y energía natural.
Este polvo podía usarse para preparar cremas, papillas, postres o sopas. Se emplea en platos dulces y salados. Era un ejemplo clásico de receta de aprovechamiento, nacida de la necesidad y la creatividad popular cubana.
Sin embargo, hoy resulta casi imposible elaborarla, debido a la escasez de alimentos básicos que atraviesa el país y al alto precio del plátano en los mercados.
Muchas recetas tradicionales cubanas están desapareciendo, y gracias a videos como el de esta popular influencer podrán llegar a las nuevas generaciones, como símbolo de resistencia y cultura gastronómica.
¿Tú has probado alguna vez la bananina? Cuéntanos cómo la hacían en tu casa o si aún conservas esa receta familiar.
Preguntas frecuentes sobre la bananina y la situación alimentaria en Cuba
¿Qué es la bananina y cómo se prepara?
La bananina es un alimento casero hecho a partir de plátano verde deshidratado. Para prepararla, se pelan los plátanos, se cortan en rebanadas finas y se secan al sol hasta que pierden la humedad. Luego se muelen hasta obtener un polvo fino, que se usa para hacer cremas, papillas, postres o sopas.
¿Por qué es difícil preparar bananina en Cuba hoy en día?
Actualmente, la preparación de bananina es complicada debido a la escasez de alimentos básicos y al alto precio del plátano en los mercados cubanos. Esta situación refleja la crisis alimentaria y económica que enfrenta el país.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria a la dieta en Cuba?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a que muchas familias no puedan acceder a alimentos básicos, teniendo que recurrir a alternativas creativas para sobrevivir. Los precios elevados y la escasez en las placitas oficiales obligan a los cubanos a buscar opciones en carretillas privadas, donde los precios también son altos.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la preservación de recetas tradicionales cubanas?
Las redes sociales han sido fundamentales para rescatar y compartir recetas tradicionales cubanas. Creadores de contenido como @mi.cocina.italian están usando plataformas como TikTok para enseñar recetas antiguas, permitiendo que nuevas generaciones conozcan y mantengan vivas estas tradiciones culinarias.
