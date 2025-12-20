Así se prepara la "bananina" en Cuba

La creadora de contenidos cubana @mi.cocina.italian, natural de Santiago de Cuba, ha rescatado en uno de sus videos una receta tradicional que muchos cubanos recuerdan con nostalgia: la bananina.

Se trata de un alimento casero elaborado a partir del plátano verde deshidratado que durante años fue parte esencial de la dieta en los hogares de la isla.

En su publicación, la joven explica paso a paso cómo se preparaba este producto de forma artesanal, considerado un alimento nutritivo, digestivo y muy útil para bebés y personas convalecientes.

La bananina se obtenía pelando los plátanos verdes, cortándolos en rebanadas muy finas y dejándolos secar al sol durante varios días, hasta que perdían toda la humedad.

Luego se molían hasta obtener un polvo fino, similar a la maicena, pero con un característico sabor a plátano y un alto contenido en fibra y energía natural.

Este polvo podía usarse para preparar cremas, papillas, postres o sopas. Se emplea en platos dulces y salados. Era un ejemplo clásico de receta de aprovechamiento, nacida de la necesidad y la creatividad popular cubana.

Sin embargo, hoy resulta casi imposible elaborarla, debido a la escasez de alimentos básicos que atraviesa el país y al alto precio del plátano en los mercados.

Muchas recetas tradicionales cubanas están desapareciendo, y gracias a videos como el de esta popular influencer podrán llegar a las nuevas generaciones, como símbolo de resistencia y cultura gastronómica.

¿Tú has probado alguna vez la bananina? Cuéntanos cómo la hacían en tu casa o si aún conservas esa receta familiar.