Delcy Rodríguez desafía a EE. UU.: “Si algún día voy a Washington, será de pie, no arrastrada”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó este jueves un mensaje desafiante a Estados Unidos durante su rendición de cuentas ante el Parlamento, al afirmar que, si algún día debía viajar a Washington, lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”.

Según reportó la agencia EFE, Rodríguez acusó a Estados Unidos de mantener un “bloqueo naval” previo a la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y de intentar “cercar las posibilidades de Venezuela de vender los productos de su industria petrolera en el exterior”.

“Quiero empezar pidiendo amablemente, de parte de todos los presentes, un minuto de aplauso para nuestros jóvenes héroes y heroínas que murieron en combate contra el agresor invasor”, dijo Rodríguez ante los diputados, en alusión a las tropas estadounidenses que participaron en la operación militar que llevó a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante su discurso en el Palacio Federal Legislativo de Caracas, la mandataria interina pidió “honor y gloria” a los “jóvenes humildes venezolanos” que, según dijo, “combatieron en la madrugada tan oscura de ese 3 de enero”.

Rodríguez afirmó que el “bloqueo naval” estadounidense ha buscado impedir las exportaciones petroleras venezolanas en condiciones libres y comerciales.

“No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada”, declaró antes de pronunciar su frase más citada de la jornada:

“Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor.”

La funcionaria chavista acusó a Washington de haber “invadido, agredido y secuestrado” al presidente Maduro y a su esposa, y calificó el operativo militar estadounidense como “una mancha” en las relaciones entre ambos países.

Rodríguez presentó su informe de gestión ante la Asamblea Nacional acompañada por altos funcionarios del régimen, entre ellos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez.

También asistieron los principales dirigentes del oficialismo y representantes de la oposición moderada.

En su intervención, Rodríguez aseguró que el Gobierno chavista mantiene “un plan para este nuevo año”, pese al aislamiento internacional y las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Denunció que las recientes órdenes de confiscación de buques petroleros sancionados por Washington fueron “un paso previo” a la captura de Maduro y Flores, ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas y otras regiones del país.

La mandataria interina reiteró que su gobierno “defenderá la paz de Venezuela” y que está dispuesta a mantener una “agenda de cooperación” con Estados Unidos, con cuyo presidente, Donald Trump, dijo haber conversado esta semana sobre asuntos bilaterales y la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas.

Rodríguez asumió la jefatura de Estado encargada el 5 de enero, tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le otorgó atribuciones para “garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Su discurso, cargado de referencias nacionalistas y críticas a Washington, llega en un momento en que el chavismo intenta mantener cohesión interna tras la detención de Maduro y la consolidación de la figura de Rodríguez como rostro del régimen ante la comunidad internacional.