De la amenaza a la moderación: Delcy Rodríguez pasa del “seremos su pesadilla” a cooperar con EE.UU.

Hace apenas unos meses, la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez advertía con tono desafiante que Venezuela sería “la pesadilla” de quienes se atrevieran a promover una agresión militar contra el país, según un video que volvió a circular este jueves en redes sociales.

Hoy, convertida en presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, su discurso ha cambiado drásticamente; al tiempo que el presidente Donald Trump elogia su desempeño y su "cooperación" con los planes de Washington.

“Quienes estén pensando en una agresión militar contra Venezuela deben saber que les irá muy mal. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla”, había dicho Rodríguez en 2025, cuando el régimen chavista aún controlaba el poder y mantenía su retórica antiestadounidense.

Ahora Trump afirma que es una “persona fantástica”.

En aquel momento, la dirigente acusaba a Washington de “provocar una migración inducida” mediante sanciones y bloqueos económicos.

La actual mandataria interina vinculó su mensaje con la situación de los migrantes venezolanos en el exterior, asegurando que “la agresión económica y el bloqueo” impuestos por Estados Unidos provocaron una migración “inducida y dolorosa” que derivó en “xenofobia y explotación laboral”.

“Miren lo que ha significado el bloqueo para Venezuela: nuestros migrantes fueron víctimas de xenofobia, de explotación y de abusos. Y a los de Estados Unidos les irá mucho peor si insisten con la agresión. Lo que han conocido apenas es una muestra de lo que puede pasar si se equivocan”, advirtió cuando era vicepresidenta.

Rodríguez aseguró que cualquier ataque contra Venezuela “provocaría inestabilidad en toda América Latina” y llamó a los sectores opositores y a los emigrados a “mantener la calma”. Después los llamó “halcones”.

“El llamado es a la paz. Cálmense halcones de Estados Unidos, tranquilícense, porque le van a hacer un gran daño a su propio país. El mensaje que les estaremos dando desde Venezuela será muy contundente”, concluyó.

Sin embargo, el tono actual de Rodríguez dista mucho de aquel mensaje de confrontación. Desde que asumió la presidencia interina a inicios de enero, su discurso se ha centrado en una aparente cooperación con Estados Unidos y en mantener la estabilidad interna.

En sus últimas declaraciones, la mandataria interina ha descrito la relación con Washington como “extremadamente cooperativa” y ha elogiado los acuerdos energéticos y humanitarios firmados con el gobierno estadounidense.

“El presidente Trump está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, dijo al mediodía de este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al referirse al papel de Rodríguez.