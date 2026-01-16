Petroleras solicitan licencias a EE.UU. para exportar petróleo venezolano

Vídeos relacionados:

Varios socios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) han solicitado al gobierno de Estados Unidos licencias o autorizaciones especiales para exportar petróleo venezolano, en un movimiento que apunta a una posible flexibilización del régimen de sanciones impuesto a Caracas desde 2019, según revelaron fuentes de la industria a Reuters.

Entre las compañías que han presentado solicitudes figuran la española Repsol, la italiana ENI y la francesa Maurel & Prom, todas con proyectos activos en Venezuela.

De acuerdo con las fuentes del citado medio, los términos solicitados son similares a los otorgados en años anteriores, cuando Washington permitió a estas empresas recibir y exportar crudo venezolano para sus refinerías y clientes, a la vez que suministraban combustible al país sudamericano mediante mecanismos de recuperación de deuda.

Licencias suspendidas y nuevos contactos con Washington

Las petroleras europeas no han podido exportar crudo venezolano desde el segundo trimestre del año pasado, cuando la administración del presidente Donald Trump suspendió las licencias vigentes. No obstante, el tema volvió a la mesa tras una reunión reciente en la Casa Blanca, en la que Trump pidió a varias compañías petroleras que invirtieran en la reconstrucción del sector energético venezolano.

Consultado sobre las peticiones, un portavoz del Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló la semana pasada que la entidad no comenta autorizaciones específicas, aunque Washington ha reiterado que evalúa aliviar gradualmente las sanciones tras lo que describe como la “captura” política del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Más actores buscan entrar al negocio petrolero venezolano

Las solicitudes europeas se producen después de que Vitol y Trafigura recibieran la semana pasada dos autorizaciones iniciales, que permitieron ventas de petróleo por unos 500 millones de dólares, según un funcionario gubernamental citado por Reuters. Al menos dos buques tanque han salido recientemente de Venezuela con cargamentos de crudo hacia terminales del Caribe.

Además de las petroleras europeas, empresas estadounidenses, refinadores extranjeros y grandes casas comerciales han iniciado conversaciones con Washington para obtener licencias relacionadas con el petróleo venezolano.

Entre ellas figuran Chevron, que podría recibir esta semana una licencia ampliada para aumentar producción y exportaciones; Valero Energy, la india Reliance, y las comercializadoras Mercuria y Glencore. Marathon Petroleum confirmó también que mantiene negociaciones para una autorización.

Un acuerdo clave y un plan de gran escala

Este mes, Caracas y Washington alcanzaron un acuerdo para el suministro de 50 millones de barriles de crudo, considerado el primer paso del ambicioso plan de Trump para reconstruir la deteriorada industria petrolera venezolana, con inversiones estimadas en hasta 100,000 millones de dólares.

El creciente interés de compañías internacionales sugiere que, pese a las tensiones políticas, Venezuela vuelve a posicionarse en el radar energético global, mientras Estados Unidos redefine su estrategia de sanciones y presión económica sobre el régimen de Caracas.