EE.UU. sanciona a funcionarios iraníes por represión y redes financieras ilícitas

Vídeos relacionados:

Ver más

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra funcionarios iraníes y entidades vinculadas al régimen de Teherán, en respuesta a la represión violenta contra manifestantes y al uso de redes financieras clandestinas para evadir sanciones internacionales.

Según informaron el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, Washington designó a la prisión de Fardis —una instalación señalada por abusos graves contra mujeres— como parte de las medidas, al considerarla un centro donde se han cometido tratos crueles, inhumanos y degradantes.

De forma simultánea, el Tesoro sancionó a varios altos funcionarios de seguridad iraníes, entre ellos Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (SCNS), por su responsabilidad en la violencia ejercida contra ciudadanos que protestan por sus derechos fundamentales.

Golpe a las redes de “banca en la sombra”

Las sanciones también alcanzan a 18 personas y entidades vinculadas a las llamadas redes de “shadow banking” del régimen iraní, utilizadas para lavar ingresos procedentes de la venta de petróleo y productos petroquímicos, burlando las restricciones internacionales.

Estas acciones forman parte de la implementación del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-2 de 2025, cuyo objetivo es reforzar la presión financiera sobre Teherán y limitar su acceso a los mercados globales.

Respaldo a las protestas en Irán

En el comunicado oficial, el gobierno estadounidense expresó su respaldo al pueblo iraní: “Estados Unidos está con el pueblo de Irán, que protesta por sus derechos naturales. El régimen continúa financiando actividades desestabilizadoras y malignas en todo el mundo, en lugar de invertir en el bienestar de su propia población”.

Lo más leído hoy:

Washington reiteró que seguirá negando al régimen iraní el acceso a redes financieras y al sistema bancario internacional, mientras persistan la represión interna y las violaciones de derechos humanos.

Base legal de las sanciones

Las medidas fueron adoptadas bajo varias órdenes ejecutivas y leyes vigentes, entre ellas:

E.O. 13553, sobre sanciones por abusos graves de derechos humanos en Irán.

E.O. 13876, que autoriza sanciones contra el líder supremo iraní y su entorno.

E.O. 13902, dirigida a los sectores financiero, petrolero y petroquímico de Irán.

La Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA).

Confirmación del Comando Central

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó en la red social X que las sanciones apuntan tanto a funcionarios responsables de la violencia contra manifestantes como a estructuras financieras clandestinas que sostienen al régimen.

Las nuevas medidas refuerzan la estrategia de presión de Washington sobre Teherán, en un contexto de protestas internas persistentes y crecientes tensiones regionales.