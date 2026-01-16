Padrino López eleva a 47 la cifra de militares muertos durante captura de Maduro

Ver más

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el 3 de enero durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario subrayó que entre los fallecidos hay nueve mujeres.

Padrino López describió el ataque como una agresión frente a una fuerza con “tecnología y abrumadora cantidad de medios”, en condiciones “desiguales” contra Venezuela, y dijo que los militares caídos “dieron su vida” en defensa del país.

También recordó que, según su recuento, 32 cubanos murieron durante la misma operación.

El ministro aseguró que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la creación de una comisión para atender a familiares de fallecidos y heridos, con apoyo en “requerimientos de carácter social y económico”.

Asimismo, afirmó que se dispuso levantar un monumento nacional en honor a los militares muertos y que ya trabajan en definir su “mejor ubicación”.

Lo más leído hoy:

Este jueves Delcy Rodríguez abrió su discurso sobre el informe anual de gestión con un minuto de aplausos en homenaje a los fallecidos, y que hace una semana el Gobierno venezolano ascendió y condecoró a militares muertos durante los ataques, en un acto encabezado por la mandataria encargada junto al canciller cubano Bruno Rodríguez.

Padrino López informó además de una “revisión y adecuación” de la FANB tras los ataques del 3 de enero.

En ese contexto mencionó el Plan Ayacucho, un plan anunciado por Maduro en octubre de 2024 con vigencia hasta 2030 para “consolidar un poder militar” y garantizar el respeto a Venezuela y el ejercicio de la Constitución, según explicó entonces el propio gobierno.

El ministro pidió “fortaleza espiritual” a los militares ante lo que llamó “momentos críticos y dolorosos”, y sostuvo que el “honor militar” y la “dignidad” de la Fuerza Armada permanecen “intactos”.