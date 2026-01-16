Padrino López eleva a 47 la cifra de militares muertos durante captura de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el 3 de enero durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario subrayó que entre los fallecidos hay nueve mujeres.
Padrino López describió el ataque como una agresión frente a una fuerza con “tecnología y abrumadora cantidad de medios”, en condiciones “desiguales” contra Venezuela, y dijo que los militares caídos “dieron su vida” en defensa del país.
También recordó que, según su recuento, 32 cubanos murieron durante la misma operación.
El ministro aseguró que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la creación de una comisión para atender a familiares de fallecidos y heridos, con apoyo en “requerimientos de carácter social y económico”.
Asimismo, afirmó que se dispuso levantar un monumento nacional en honor a los militares muertos y que ya trabajan en definir su “mejor ubicación”.
Este jueves Delcy Rodríguez abrió su discurso sobre el informe anual de gestión con un minuto de aplausos en homenaje a los fallecidos, y que hace una semana el Gobierno venezolano ascendió y condecoró a militares muertos durante los ataques, en un acto encabezado por la mandataria encargada junto al canciller cubano Bruno Rodríguez.
Padrino López informó además de una “revisión y adecuación” de la FANB tras los ataques del 3 de enero.
En ese contexto mencionó el Plan Ayacucho, un plan anunciado por Maduro en octubre de 2024 con vigencia hasta 2030 para “consolidar un poder militar” y garantizar el respeto a Venezuela y el ejercicio de la Constitución, según explicó entonces el propio gobierno.
El ministro pidió “fortaleza espiritual” a los militares ante lo que llamó “momentos críticos y dolorosos”, y sostuvo que el “honor militar” y la “dignidad” de la Fuerza Armada permanecen “intactos”.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y sus consecuencias
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuántos militares murieron durante la captura de Nicolás Maduro?
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que 47 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el 3 de enero durante el ataque de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Además, se reportaron 32 militares cubanos fallecidos. Estas cifras reflejan la gravedad del enfrentamiento y las pérdidas humanas sufridas por ambos países.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno venezolano tras la captura de Maduro?
El gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de duelo nacional en honor a los militares fallecidos. También se ha anunciado la creación de una comisión para atender a las familias de los muertos y heridos, y se planea construir un monumento para conmemorar a los caídos. Estas acciones buscan honrar la memoria de los militares y mostrar el respaldo institucional hacia sus familias.
¿Cómo ha reaccionado Cuba ante la muerte de sus militares en Venezuela?
El gobierno cubano ha confirmado oficialmente la muerte de 32 de sus militares durante el ataque en Venezuela y decretó dos días de duelo. Sin embargo, ha surgido malestar entre las familias de los fallecidos debido a la falta de información clara sobre la repatriación de los cuerpos y las circunstancias exactas de sus muertes, reflejando una brecha en el tratamiento a las familias en comparación con Venezuela.
¿Qué es el Plan Ayacucho mencionado por Vladimir Padrino López?
El Plan Ayacucho es una iniciativa anunciada por Nicolás Maduro en octubre de 2024 con el objetivo de consolidar un poder militar hasta 2030. Este plan busca garantizar el respeto a Venezuela y el ejercicio de su Constitución, reforzando la capacidad de defensa del país ante amenazas externas, como los recientes ataques estadounidenses.
