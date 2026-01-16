Humorista venezolano George Harris celebra la caída de Maduro: "¡Después viene Cuba!"

Ver más

El humorista venezolano George Harris no ocultó su emoción durante un reciente espectáculo, donde celebró entre risas y gritos la caída de Nicolás Maduro tras su detención a inicios de enero. El comediante, fiel a su estilo, convirtió el momento político en un estallido de humor y esperanza para los venezolanos dentro y fuera del país y también para los cubanos.

“¡Buenas noches! ¡No joda! ¡Lo logramos, muchachos! ¡No joda! Qué momento, muchachos. Qué momento. A mí esta vaina no me la quita nadie. Nadie”, exclamó Harris, mientras ondeaba una bandera venezolana ante un público eufórico que lo acompañaba agitando más banderas tricolor.

El comediante celebró lo que calificó como “un momento esperanzador” y bromeó sobre cómo la vida le cambió los planes de descanso: “Yo me agarré el mes de enero de vacaciones, pero bueno, la vida es así. Dijeron: ‘Ya tú verás que no, porque vamos a tumbar al gobierno’”, dijo entre risas, desatando aplausos y carcajadas.

Con su habitual tono sarcástico, Harris aprovechó para criticar a quienes “se preocupan más por el petróleo venezolano que por la gente”, y subrayó que lo verdaderamente importante es que los venezolanos quieren vivir en libertad.

El comediante, conocido por su cercanía con el público cubano, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje de solidaridad hacia la isla, porque ahora viene el momento de Cuba de ser libre, provocando una ovación entre los presentes.

George Harris, que ha hecho de la sátira política una de sus principales herramientas escénicas, reflejó el sentir de millones de venezolanos y latinoamericanos que ven en este nuevo escenario regional una oportunidad para el cambio y la democracia.