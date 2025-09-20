De Nesquik a galletas de mantequilla: Consejos de una cubana para enviar a Cuba y alegrar a los niños

Una cubana muestra en TikTok los productos que compra en Walmart para enviar a su familia en Cuba.

Una cubana en el exilio ha convertido sus recorridos por los mercados en consejos para otros emigrados que, como ella, buscan la manera de mandar un poco de alegría a sus familiares en la isla.

En un video publicado en TikTok, la usuaria @melicapote compartió los productos que suele enviar a Cuba, con especial atención a los niños de su familia.

“Nosotros tenemos allá mis sobrinos y los niños de mi esposo, y esos son los Nesquik que nos gusta mandarlos, los de pomo, espectacular porque no llevan azúcar”, explicó la joven mientras mostraba los estantes de una tienda Walmart.

La tiktoker aconseja buscar productos que no pesen demasiado y sean económicos, un detalle importante para quienes deben costear altos precios de envío. Entre sus opciones están galleticas, chupa-chupas y cafés más baratos que, según cuenta, son muy bien recibidos en Cuba.

“Si no puedes pagar estos más caros, estos te los recomiendo muchísimo, que yo lo envío a mi familia”, dijo mientras mostraba alternativas de café y otros dulces más accesibles.

También mencionó que, cuando puede, incluye bacon congelado porque resulta más barato y práctico: “Me gusta enviar este bacon que sale por 5 pesos y algo, supereconómico también”.

El momento más entusiasta de la grabación fue cuando habló de las papitas, que recomienda por encima de casi cualquier otro producto. “Aquí es donde encontramos el plato fuerte, mi vida: las papas. Estos de aquí abajo salen por un solo peso, supereconómicos… y son los que yo compro y salen mucho más barato”, contó.

Para completar, mostró caramelos, gelatinas y galletas de mantequilla que, según ella, no pesan nada y rinden bastante: “Riquísimo todo”, concluyó mientras repasaba sus compras.

El video refleja una realidad compartida por miles de cubanos en el exterior: la necesidad de ingeniárselas para enviar paquetes que no solo alivien la difícil vida diaria en la isla, sino que también arranquen una sonrisa a los más pequeños. En cada consejo y cada producto elegido, hay un gesto de amor y de nostalgia que conecta a las familias separadas por el mar y por las circunstancias.

Consejos y Estrategias para Enviar Paquetes a Cuba