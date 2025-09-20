De Nesquik a galletas de mantequilla: Consejos de una cubana para enviar a Cuba y alegrar a los niños

Una cubana en el exilio ha convertido sus recorridos por los mercados en consejos para otros emigrados que, como ella, buscan la manera de mandar un poco de alegría a sus familiares en la isla.
En un video publicado en TikTok, la usuaria @melicapote compartió los productos que suele enviar a Cuba, con especial atención a los niños de su familia.
“Nosotros tenemos allá mis sobrinos y los niños de mi esposo, y esos son los Nesquik que nos gusta mandarlos, los de pomo, espectacular porque no llevan azúcar”, explicó la joven mientras mostraba los estantes de una tienda Walmart.
La tiktoker aconseja buscar productos que no pesen demasiado y sean económicos, un detalle importante para quienes deben costear altos precios de envío. Entre sus opciones están galleticas, chupa-chupas y cafés más baratos que, según cuenta, son muy bien recibidos en Cuba.
“Si no puedes pagar estos más caros, estos te los recomiendo muchísimo, que yo lo envío a mi familia”, dijo mientras mostraba alternativas de café y otros dulces más accesibles.
También mencionó que, cuando puede, incluye bacon congelado porque resulta más barato y práctico: “Me gusta enviar este bacon que sale por 5 pesos y algo, supereconómico también”.
El momento más entusiasta de la grabación fue cuando habló de las papitas, que recomienda por encima de casi cualquier otro producto. “Aquí es donde encontramos el plato fuerte, mi vida: las papas. Estos de aquí abajo salen por un solo peso, supereconómicos… y son los que yo compro y salen mucho más barato”, contó.
Para completar, mostró caramelos, gelatinas y galletas de mantequilla que, según ella, no pesan nada y rinden bastante: “Riquísimo todo”, concluyó mientras repasaba sus compras.
El video refleja una realidad compartida por miles de cubanos en el exterior: la necesidad de ingeniárselas para enviar paquetes que no solo alivien la difícil vida diaria en la isla, sino que también arranquen una sonrisa a los más pequeños. En cada consejo y cada producto elegido, hay un gesto de amor y de nostalgia que conecta a las familias separadas por el mar y por las circunstancias.
Consejos y Estrategias para Enviar Paquetes a Cuba
¿Cuáles son los productos más recomendados para enviar a Cuba?
Productos ligeros, económicos y no perecederos son ideales para enviar a Cuba. Algunas recomendaciones incluyen galletas, caramelos, papitas, bacon congelado y café. Estos artículos no solo son bien recibidos, sino que también son prácticos debido a los altos costos de envío.
¿Por qué es importante considerar el peso y costo de los productos al enviar a Cuba?
Debido a los altos precios de envío, es esencial elegir productos que sean ligeros y económicos. Esto maximiza la cantidad de artículos que se pueden enviar sin incurrir en gastos excesivos, lo cual es crucial para quienes envían ayuda regularmente.
¿Qué estrategias se pueden utilizar para empacar productos de manera eficiente?
Una estrategia efectiva es abrir paquetes de fábrica y usar bolsas herméticas para ahorrar espacio y evitar problemas en controles de aeropuertos. Además, organizar meticulosamente cada artículo en la maleta puede maximizar el volumen de carga permitido por las aerolíneas.
¿Qué productos son más valorados en Cuba debido a la escasez?
Productos básicos como aceite, pasta de dientes, sardinas y alimentos enlatados son altamente valorados en Cuba. Estos artículos son difíciles de encontrar y costosos en la isla, por lo que son muy apreciados cuando se envían desde el extranjero.
