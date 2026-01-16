“Vengo de no tener nada”: Cubano muestra su casa en Cuba y desata una avalancha de reacciones

Ver más

Un video publicado en TikTok por el usuario @elmego011 ha generado un intenso debate en redes sociales luego de que el creador mostrara el interior de su vivienda en Cuba.

En las imágenes, el joven recorre su casa, donde se aprecian muebles modernos, una sala bien equipada, alfombras decorativas y un televisor de pantalla plana, mientras sobre el video se lee el mensaje: “Yo vengo de no tener nada. Para mí todo es ganancia” y “Casita en Cuba”.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y, como suele ocurrir en este tipo de contenidos, los comentarios se dividieron entre el apoyo y la crítica. Muchos usuarios celebraron el esfuerzo personal del joven y lo tomaron como un ejemplo de superación en medio de las dificultades que enfrenta la mayoría de los cubanos.

Entre los mensajes de respaldo se leen comentarios como: “Mereces esto y mucho más, no pares de luchar, no existe el límite”, “Felicidades, las personas humildes somos felices con lo que para muchos es poco” y “Bendiciones, sigue adelante”.

Sin embargo, también aparecieron críticas y mensajes irónicos. Algunos usuarios insinuaron que los logros mostrados solo son posibles gracias a ayuda del exterior, mientras otros cuestionaron el discurso de prosperidad en un contexto marcado por la crisis económica en la Isla.

“Ya verás los resentidos ‘libres de expresión, pero no de trabajo’, diciéndote que gracias al yuma tienes algo”, escribió un internauta, anticipando el tipo de reacciones negativas que suelen acompañar este tipo de publicaciones.

El video vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente en redes: la polarización que generan los contenidos donde cubanos muestran mejoras materiales en Cuba. Para algunos, son historias de sacrificio y perseverancia; para otros, provocaciones que ignoran la dura realidad que vive gran parte de la población.

Mientras tanto, el creador del video parece tener claro su mensaje: más allá de las opiniones, muestra con orgullo lo que ha logrado y deja claro que, viniendo de la escasez, cada avance cuenta.