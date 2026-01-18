Así enfrentó el padrastro de Derek Rosa al adolescente en la última audiencia del caso por la muerte de Irina García

Ver más

La declaración de culpabilidad de Derek Rosa marcó el cierre judicial de uno de los casos más estremecedores del sur de Florida en los últimos años.

Sin embargo, uno de los momentos que más conmovió a los presentes en la corte de Miami-Dade no fue la sentencia ni la breve disculpa del joven acusado, sino las palabras -intensas, dolorosas y directas- que pronunció Frank Ramos, su padrastro y padre de la hermana menor de Derek.

Durante la audiencia final, celebrada el viernes, Ramos se dirigió por primera vez a Derek Rosa, el adolescente de origen cubano que, con solo 13 años, apuñaló más de 40 veces a su madre, Irina García, mientras dormía en su apartamento de Hialeah junto a una recién nacida.

Las declaraciones de Ramos, cargadas de afecto truncado y reproche contenido, retrataron el vacío emocional que dejó el crimen y evidenciaron la fractura irreversible en una familia que alguna vez fue, según sus palabras, “muy unida”.

“Para mí, tú fuiste como un hijo”

Frank Ramos, quien no se encontraba en Hialeah en el momento del asesinato, en octubre de 2023, subió al estrado para hablarle directamente al joven que alguna vez crió como si fuera suyo.

“Para mí, tú fuiste como un hijo, éramos una familia muy unida”, dijo mirando a Derek, vestido con uniforme carcelario.

“Tu mamá fue una madre amorosa y dedicada, una excelente persona. Su partida destruyó a nuestra familia y cambió mi vida para siempre”, añadió con la voz quebrada.

El crimen ocurrió cuando la bebé que Irina García y Frank Ramos habían tenido juntos tenía apenas 14 días de nacida. Desde entonces, Ramos ha asumido en solitario la crianza de la niña.

“Después de esta tragedia me quedé solo con tu hermanita”, confesó.

“Nada puede justificar lo que hiciste ni devolvernos a tu madre, pero creo firmemente que debes asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias de tus actos”, declaró, dejando en claro que, aunque hubo cariño, también hay una herida imposible de cerrar.

En su intervención, Frank Ramos también denunció el impacto público que ha tenido el caso en su vida personal, más allá del dolor familiar.

“Durante estos dos años también he sido difamado y acosado, lo que ha afectado gravemente mi tranquilidad y mi vida personal”, afirmó.

Las redes sociales, donde el caso se debatió con vehemencia, se llenaron de teorías, acusaciones cruzadas y especulaciones sobre los motivos del crimen.

Mientras algunos defendían la salud mental del menor, otros pedían justicia sin contemplaciones. En ese fuego cruzado, Ramos quedó atrapado, según su propio testimonio.

La justicia, finalmente, impuso una sentencia de 25 años de prisión para Derek Rosa por homicidio en segundo grado con un arma.

Además, el joven pasará otros 20 años en libertad condicional y deberá someterse a tratamiento psicológico.

Por decisión del juez Richard Hersch, no podrá tener contacto ni con su padrastro ni con su hermana una vez salga de prisión.

La audiencia culminó con las últimas palabras de Derek Rosa.

“Lo siento, eso es todo, su señoría”, dijo el joven, escoltado por su abogada Dayliset Rielo.

Un crimen que destrozó una familia

Derek Rosa tenía apenas 13 años cuando cometió el crimen.

Su madre, Irina García, murió con más de 40 puñaladas en la espalda, cuello, garganta y rostro. La hermana recién nacida, a quien no lastimó, dormía en la misma cama.

Fue el propio Derek quien llamó al 911 para confesar el asesinato.

Durante el proceso, su defensa alegó que padecía ADHD y que estaba dentro del espectro autista.

También afirmaron que no comprendía del todo las consecuencias de sus actos, y que manifestó pensamientos suicidas tras el crimen.

Sin embargo, esas alegaciones no impidieron que la fiscalía usara como evidencia la confesión inicial del joven, una grabación realizada tras su arresto y considerada clave para el acuerdo de culpabilidad.