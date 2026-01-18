Cambios en las tres divisas en Cuba: Sube valor de dólares y euros mientras la MLC da un paso atrás

Ver más

Jornada de cambios al completo en el mercado informal en Cuba: se consolida la racha al alza de dólares y euros pero la Moneda Libremente Convertible (MLC) retrocede.

A las 7:00 a.m. (hora local) de este 18 de enero, el dólar se vende como promedio en 488 CUP, lo que supone un aumento de tres unidades en relación con el día anterior, según refleja hoy la tasa publicada por el medio independiente elTOQUE.

La moneda estadounidense encadena su cuarto día consecutivo de aumentos, aunque en enero ha llegado a establecer rachas de hasta seis días seguidos al alza.

En el caso del euro, la moneda europea escala a 525 CUP, es decir, aumenta cinco pesos en relación con su valor previo.

Evolución de la tasa de cambio

Por sorpresa, la Moneda Libremente Convertible (MLC), cae de 410 a 400 CUP, perdiendo súbitamente el aumento alcanzado este sábado. , marcando un sorpresivo aumento de 10 unidades en un solo día.

Tasa de cambio hoy 18/01/2026 - 7:10 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 488 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 525 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Estabilidad de las divisas en diciembre y comienzo alcista en enero

La tendencia actual de incremento de las divisas en el mercado informal contrasta con la relativa estabilidad que mostraron el dólar y el euro en diciembre de 2025, ello pese a la entrada en vigor -el día 18 de ese mes- de la llamada "tasa flotante" (Segmento III), que rige el cambio oficial.

Sin embargo, según advirtió en días recientes el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), dicha medida no provocó efectos inmediatos ni alteraciones drásticas.

De acuerdo con los modelos del OMFi, las proyecciones para enero ya anticipaban una inclinación al alza:

Dólar: proyección central de 465 CUP (rango entre 454 y 480 CUP).

Euro: proyección de 505 CUP (rango entre 479 y 515 CUP).

MLC: estimada en torno a 427 CUP (rango entre 398 y 440 CUP).

No obstante, los valores actuales -488 CUP para el dólar y 525 CUP para el euro- revelan que ambas monedas superaron la previsión, lo que refuerza la percepción de un mercado bajo presión por la incertidumbre regional y la desconfianza en el peso cubano.

Factores que presionan el mercado

Entre los elementos que explican la tendencia alcista se encuentran:

-La captura del gobernante Nicolás Maduro, que ha generado un nuevo escenario de inestabilidad en Venezuela, socio clave de Cuba.

-Una oferta limitada de divisas, que disminuyó a finales de diciembre y no se ha recuperado del todo.

-El debilitamiento de la confianza en las instituciones cubanas, especialmente tras el congelamiento de divisas en bancos nacionales.

-El uso de la MLC como herramienta de política monetaria, con el Banco Central comprando MLC a tasas similares al dólar, a pesar de su baja demanda real.

La Moneda Libremente Convertible: ¿Una burbuja?

Durante diciembre, la MLC fue la moneda que más se revalorizó en el mercado informal, con un salto del 40.3 %, superior incluso al incremento del mes anterior (39 %).

Esta apreciación fue interpretada por los analistas como el resultado de una intervención deliberada del Banco Central, que estaría generando un “premio artificial” para esa moneda.

Aun así, la MLC continúa siendo poco atractiva para los usuarios, dado que su valor de uso está limitado a un grupo reducido de establecimientos y su aceptación como medio de pago es baja.

El OMFi advierte que este tipo de manipulación podría estar alimentando la inflación, ya que el BCC estaría emitiendo más pesos para comprar MLC de lo que puede respaldar con operaciones reales.

Oficialismo vs. elTOQUE: Una tasa “plagiada”

Una paradoja destacada por analistas es que la tasa oficial implementada a finales de diciembre guarda una gran similitud con la que durante meses venía publicando elTOQUE, fuente que fue objeto de fuertes ataques por parte del gobierno, acusada de desinformar o generar pánico.

La decisión de oficializar una tasa prácticamente idéntica ha generado críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la política económica del Estado.

Riesgos a mediano plazo

El OMFi subraya que la situación actual presenta riesgos crecientes:

-Inflación alimentada por emisión monetaria sin respaldo.

-Baja capacidad del país para generar divisas reales.

-Deterioro del turismo (con una caída cercana al 20 % en 2025).

-Fragilidad institucional y falta de confianza de inversionistas.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 18 de enero:

1 USD = 488 CUP.

5 USD = 2,440 CUP.

10 USD = 4,880 CUP.

20 USD = 9,760 CUP.

50 USD = 24,400 CUP.

100 USD = 48,800 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 525 CUP.

5 EUR = 2,625 CUP.

10 EUR = 5,250 CUP.

20 EUR = 10,500 CUP.

50 EUR = 26,250 CUP.

100 EUR = 52,500 CUP.