Se dispara el precio del dólar y el euro en el mercado negro en Cuba este fin de semana

El dólar estadounidense continúa fortaleciéndose en el mercado informal y este viernes 16 de enero de 2026 se cotiza a 480 pesos cubanos (CUP), según la tasa de referencia de elTOQUE.

El billete verde cuesta hoy cinco pesos más que en la jornada anterior. Mantiene su tendencia alcista impulsado por la creciente demanda de divisas para importaciones y compras en negocios privados o tiendas estatales, mientras el valor del peso cubano sigue desplomándose por la crisis económica interna.

El euro también sube y se vende a 520 CUP, cinco pesos más que el jueves. Es la moneda más cara en el mercado cambiario informal. La preferencia por la divisa europea se mantiene estable entre cubanos que realizan viajes o transacciones internacionales, a pesar de su menor circulación en efectivo respecto al dólar.

Por su parte, el MLC (Moneda Libremente Convertible) se mantiene en 400 CUP, a pesar de la pérdida de confianza en la moneda digital estatal, afectada por las limitaciones de uso dentro del sistema comercial cubano.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba, viernes 16 de enero de 2026 - 06:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 520 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

