El dólar amplía su buena racha en el mercado informal cubano y suma otro subidón de precio

El dólar sigue al alza en Cuba este sábado, lo que confirma la buena racha que mantiene la moneda estadounidense en el mercado informal de divisas en la isla desde inicios de 2026.

A las 7:00 a.m. (hora local) de este 17 de enero, el dólar se vende como promedio en 485 CUP, lo que supone un aumento de cinco unidades en relación con el día anterior, según refleja hoy la tasa publicada por el medio independiente elTOQUE.

La moneda estadounidense encadena su tercer día consecutivo de aumentos, aunque en enero ha llegado a establecer rachas de hasta seis días seguidos al alza.

Por sorpresa, la Moneda Libremente Convertible (MLC), que permanecía estable desde hace una semana, sube de 400 a 410 CUP, marcando un sorpresivo aumento de 10 unidades en un solo día.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso del euro, la moneda europea no sube hoy, pero retiene los 520 CUP que alcanzó este jueves.

Tasa de cambio hoy 17/01/2026 - 7:10 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 485 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 520 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 410 CUP.

Estabilidad de las divisas en diciembre y comienzo alcista en enero

La tendencia actual de incremento de las divisas en el mercado informal contrasta con la relativa estabilidad que mostraron el dólar y el euro en diciembre de 2025, ello pese a la entrada en vigor, el día 18 de ese mes, de la llamada "tasa flotante" (Segmento III), que rige el cambio oficial.

Sin embargo, según advirtió en días recientes el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), dicha medida no provocó efectos inmediatos ni alteraciones drásticas, lo que sugiere que el mercado informal ya había incorporado las expectativas generadas por los anuncios oficiales.

Proyecciones para enero de 2026

De acuerdo con los modelos del OMFi, las proyecciones para enero ya anticipaban un sesgo al alza:

Dólar: proyección central de 465 CUP (rango entre 454 y 480 CUP).

Euro: proyección de 505 CUP (rango entre 479 y 515 CUP).

MLC: estimada en torno a 427 CUP (rango entre 398 y 440 CUP).

No obstante, los valores actuales -485 CUP para el dólar y 520 CUP para el euro- revelan que ambas monedas superaron la previsión, lo que refuerza la percepción de un mercado bajo presión por la incertidumbre regional y la desconfianza en el peso cubano.

Factores que presionan el mercado

Entre los elementos que explican la tendencia alcista se encuentran:

-La captura del gobernante Nicolás Maduro, que ha generado un nuevo escenario de inestabilidad en Venezuela, socio clave de Cuba.

-Una oferta limitada de divisas, que disminuyó a finales de diciembre y no se ha recuperado del todo.

-El debilitamiento de la confianza en las instituciones cubanas, especialmente tras el congelamiento de divisas en bancos nacionales.

-El uso de la MLC como herramienta de política monetaria, con el Banco Central comprando MLC a tasas similares al dólar, a pesar de su baja demanda real.

La Moneda Libremente Convertible: ¿Una burbuja?

Durante diciembre, la MLC fue la moneda que más se revalorizó en el mercado informal, con un salto del 40.3 %, superior incluso al incremento del mes anterior (39 %).

Esta apreciación ha sido interpretada por los analistas como el resultado de una intervención deliberada del Banco Central, que estaría generando un “premio artificial” para esa moneda.

Aun así, la MLC continúa siendo poco atractiva para los usuarios, dado que su valor de uso está limitado a un grupo reducido de establecimientos y su aceptación como medio de pago es baja.

El OMFi advierte que este tipo de manipulación podría estar alimentando la inflación, ya que el BCC estaría emitiendo más pesos para comprar MLC de lo que puede respaldar con operaciones reales.

Oficialismo vs. elTOQUE: Una tasa “plagiada”

Una paradoja destacada por analistas es que la tasa oficial implementada a finales de diciembre guarda una gran similitud con la que durante meses venía publicando elTOQUE, fuente que fue objeto de fuertes ataques por parte del gobierno, acusada de desinformar o generar pánico.

La decisión de oficializar una tasa prácticamente idéntica ha generado críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la política económica del Estado.

Riesgos a mediano plazo

El OMFi subraya que la situación actual presenta riesgos crecientes:

-Inflación alimentada por emisión monetaria sin respaldo.

-Baja capacidad del país para generar divisas reales.

-Deterioro del turismo (con una caída cercana al 20 % en 2025).

-Fragilidad institucional y falta de confianza de inversionistas.

Todo ello en un escenario regional donde se anticipan tensiones geopolíticas y posibles cambios en la dinámica comercial Cuba-Venezuela, hasta ahora sostenida en gran parte por el esquema de "servicios por petróleo".

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 17 de enero:

1 USD = 485 CUP.

5 USD = 2,425 CUP.

10 USD = 4,850 CUP.

20 USD = 9,700 CUP.

50 USD = 24,250 CUP.

100 USD = 48,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 520 CUP.

5 EUR = 2,600 CUP.

10 EUR = 5,200 CUP.

20 EUR = 10,400 CUP.

50 EUR = 26,000 CUP.

100 EUR = 52,000 CUP.

200 EUR = 104,000 CUP.

500 EUR = 260,000 CUP.