Nueva sacudida del mercado informal cubano: Sube precio del dólar y del euro

Al amanecer de este jueves 15 de enero el mercado informal de divisas en Cuba muestra un aumento de precio del dólar y del euro, lo que confirma la racha al alza que ambas divisas mantienen desde inicios de 2026.

A las 7:00 a.m. (hora local), la moneda estadounidense se vende como promedio en 475 CUP, lo que supone un aumento de cinco unidades en relación con el valor precedente.

En el caso del euro, la moneda europea sube por tercer día consecutivo y alcanza hoy los 515 CUP, cinco pesos más que su valor en el día de ayer, según refleja este jueves la tasa publicada por el medio independiente elTOQUE.

En lo que respecta a la evolución del valor de la Moneda Libremente Convertible (MLC), permanece estable en 400 CUP desde el pasado viernes, es decir, hace casi una semana.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar y el euro mantienen una tendencia alcista desde inicios de este año, periodo que coincide con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero, un suceso que ha generado tensión política e inestabilidad económica en toda la región y especial atención en Cuba.

Tasa de cambio hoy 15/01/2026 - 7:21 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 475 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 515 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Estabilidad de las divisas en diciembre y comienzo alcista en enero

La tendencia actual de incremento de las divisas en el mercado informal contrasta con la relativa estabilidad que mostraron el dólar y el euro en diciembre de 2025, pese a la entrada en vigor, el día 18, de la nueva tasa de cambio oficial con flotación administrada (Segmento III).

Según advirtió en días recientes el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), dicha medida no provocó efectos inmediatos ni alteraciones drásticas, lo que sugiere que el mercado informal ya había incorporado las expectativas generadas por los anuncios oficiales.

Proyecciones para enero de 2026

De acuerdo con los modelos del OMFi, las proyecciones para enero anticipaban un sesgo al alza:

Dólar: proyección central de 465 CUP (rango entre 454 y 480 CUP).

Euro: proyección de 505 CUP (rango entre 479 y 515 CUP).

MLC: estimada en torno a 427 CUP (rango entre 398 y 440 CUP).

Con los valores actuales -475 CUP para el dólar y 515 CUP para el euro- ambas monedas se encuentran en el límite superior de lo previsto, lo que refuerza la percepción de un mercado bajo presión por la incertidumbre regional y la desconfianza en el peso cubano.

Factores que presionan el mercado

Entre los elementos que explican la tendencia alcista se encuentran:

-La captura de Nicolás Maduro, que genera un nuevo escenario de inestabilidad en Venezuela, socio clave de Cuba.

-Una oferta limitada de divisas, que disminuyó a finales de diciembre y no se ha recuperado del todo.

-El debilitamiento de la confianza en las instituciones cubanas, especialmente tras el congelamiento de divisas en bancos nacionales.

-El uso de la MLC como herramienta de política monetaria, con el Banco Central comprando MLC a tasas similares al dólar, a pesar de su baja demanda real.

La Moneda Libremente Convertible: ¿Una burbuja?

Durante diciembre, la MLC fue la moneda que más se revalorizó en el mercado informal, con un salto del 40.3 %, superior incluso al incremento del mes anterior (39 %).

Esta apreciación ha sido interpretada por los analistas como el resultado de una intervención deliberada del Banco Central, que estaría generando un “premio artificial” para esa moneda.

Aun así, la MLC continúa siendo poco atractiva para los usuarios, dado que su valor de uso está limitado a un grupo reducido de establecimientos y su aceptación como medio de pago es baja.

El OMFi advierte que este tipo de manipulación podría estar alimentando la inflación, ya que el BCC estaría emitiendo más pesos para comprar MLC de lo que puede respaldar con operaciones reales.

Oficialismo vs. elTOQUE: Una tasa “plagiada”

Una paradoja destacada por analistas es que la tasa oficial implementada a finales de diciembre guarda una gran similitud con la que durante meses venía publicando elTOQUE, fuente que fue objeto de fuertes ataques por parte del gobierno, acusada de desinformar o generar pánico.

La decisión de oficializar una tasa prácticamente idéntica ha generado críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la política económica del Estado.

Riesgos a mediano plazo

El OMFi subraya que la situación actual presenta riesgos crecientes:

-Inflación alimentada por emisión monetaria sin respaldo.

-Baja capacidad del país para generar divisas reales.

-Deterioro del turismo (con una caída cercana al 20 % en 2025).

-Fragilidad institucional y falta de confianza de inversionistas.

Todo ello en un escenario regional donde se anticipan tensiones geopolíticas y posibles cambios en la dinámica comercial Cuba-Venezuela, hasta ahora sostenida en gran parte por el esquema de "servicios por petróleo".

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 15 de enero:

1 USD = 475 CUP.

5 USD = 2,375 CUP.

10 USD = 4,750 CUP.

20 USD = 9,500 CUP.

50 USD = 23,750 CUP.

100 USD = 47,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 515 CUP.

5 EUR = 2,575 CUP.

10 EUR = 5,150 CUP.

20 EUR = 10,300 CUP.

50 EUR = 25,750 CUP.

100 EUR = 51,500 CUP.

200 EUR = 103,000 CUP.