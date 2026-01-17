“Ahora le tengo mucho respeto”: Trump elogia a María Corina Machado tras conocerla en persona

Según Trump, el encuentro entre ambos en la Casa Blanca le dejó una impresión positiva tanto a nivel personal como político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente este viernes a la lideresa opositora venezolana María Corina Machado, y aseguró que le causó “mucho respeto” tras la reunión que sostuvieron un día antes en la Casa Blanca, al tiempo que confirmó que ambos volverán a conversar.

Las declaraciones de Trump fueron difundidas este viernes por el analista político Emmanuel Rincón en la red social X, donde el mandatario afirmó que tuvo “una gran reunión” con Machado, a quien dijo no conocer previamente y describió como “una gran mujer”.

Según Trump, el encuentro le dejó una impresión positiva tanto a nivel personal como político.

En un segundo video divulgado en la propia red social por el periodista Aaron Rupar, Trump explicó que Machado le ofreció su Premio Nobel de la Paz como un gesto simbólico.

“Ella dijo: ‘Has terminado ocho guerras y nadie merece este premio más que tú’”, relató el presidente, quien calificó la acción como “muy bonita” y reiteró su buena opinión sobre la dirigente opositora.

Tras el encuentro, Machado agradeció públicamente a Trump y afirmó que la conversación reafirma “la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos y en su liderazgo”.

Sostuvo además que ambos comparten la visión de construir “una Venezuela libre y soberana”, y dijo además que su país será un aliado estratégico de Washington en el hemisferio.

Ni la Casa Blanca ni la propia Machado precisaron si el Nobel fue entregado formalmente o si el gesto tuvo carácter simbólico.

Al respecto, el Instituto Nobel recordó que el galardón no puede ser transferido, aunque la opositora ha señalado que su acción representa la unión entre la defensa de la libertad y el rechazo a la tiranía.

La reunión se produjo en un momento de fricción entre Machado y la administración Trump. Aunque el presidente ha elogiado su figura, también ha defendido una alianza temporal con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, con el argumento de que busca evitar un escenario de caos similar al de Irak.

Machado advirtió que Rodríguez forma parte del mismo sistema chavista y que una transición sin justicia ni desmantelamiento del aparato represivo está condenada al fracaso.

En recientes intervenciones ante senadores estadounidenses y representantes de centros de pensamiento (think tanks) en Washington, insistió en que existe un mandato popular para un cambio profundo y que ella y Edmundo González Urrutia están preparados para asumir el poder cuando llegue el momento.

El contraste entre los elogios personales de Trump a Machado y el respaldo estratégico de Washington a Rodríguez marca el eje central del debate sobre el rumbo inmediato de Venezuela y el papel que jugará la oposición democrática en la transición.