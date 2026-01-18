Argentina designa a la Fuerza Quds de Irán como organización terrorista con respaldo de Washington

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Javier Milei declaró a la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como organización terrorista, en una medida que alinea a Argentina con Estados Unidos e Israel en la lucha contra el extremismo financiado por Teherán.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, que incluye además la inclusión de trece individuos vinculados a esa estructura militar en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según el texto oficial, la Fuerza Quds “es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”.

El comunicado recordó que Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, en los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), ambos con participación de altos mandos iraníes y del grupo Hezbollah.

El Gobierno argentino subrayó que la medida implica sanciones financieras y restricciones operativas para los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados, con el objetivo de “limitar su capacidad de acción y proteger al sistema financiero nacional de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades”.

En el texto se menciona también a Ahmad Vahidi, comandante de la unidad entre 1989 y 1998, quien se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre el que pesa una alerta roja de Interpol.

“El régimen iraní no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido”, señaló la declaración.

La medida fue celebrada por Estados Unidos, que expresó su apoyo público al Gobierno de Milei. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, Washington afirmó:

“Los Estados Unidos dan la bienvenida a la decisión de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Como brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Quds ha alimentado la violencia en todo el Medio Oriente y más allá, mientras reprime a su propio pueblo dentro del país. Este paso importante fortalece el esfuerzo global para contrarrestar el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní”.

La decisión argentina sitúa al país dentro del bloque de naciones que consideran terrorista a la Fuerza Quds, entre ellas Estados Unidos, Israel y varias potencias europeas.

Este paso refuerza el alineamiento del nuevo gobierno argentino con la estrategia de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, centrada en reconfigurar el mapa de alianzas hemisféricas y endurecer la respuesta ante los regímenes y organizaciones vinculadas al terrorismo global.

La Fuerza Quds, cuyo nombre en árabe y farsí significa “Jerusalén”, fue creada para operar fuera del territorio iraní y ejecutar misiones encubiertas, entrenamientos y financiación de milicias aliadas.

Diversos organismos internacionales la señalan como responsable de coordinar ataques en Beirut, Irak y Siria, y de apoyar a grupos como Hezbollah.

La inclusión de la Fuerza Quds en el registro argentino marca un cambio histórico en la política exterior del país sudamericano, que durante años mantuvo posiciones más ambiguas frente al régimen iraní.

Con esta decisión, Milei reafirma su compromiso con la Junta de la Paz, la iniciativa internacional impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones antiterroristas y de defensa democrática.

“Argentina no puede olvidar las heridas del terrorismo ni ser indiferente ante quienes lo promueven”, dijo un vocero del Ejecutivo, en referencia a los atentados de los años noventa que aún siguen impunes.

La decisión, celebrada en Washington y en Jerusalén, marca el regreso de Argentina a una agenda de seguridad hemisférica más estrechamente vinculada a Estados Unidos, en un momento en que América Latina enfrenta nuevos desafíos por la expansión del extremismo y la injerencia de actores externos como Irán y Rusia.