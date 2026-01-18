Conmoción tras muerte violenta de un anciano en Quivicán

Vídeos relacionados:

La muerte violenta de un anciano de 84 años en Quivicán, Mayabeque, ha conmocionado a la comunidad en medio de la preocupación por el aumento de la violencia en Cuba

“En horas de la noche de ayer, fue brutalmente golpeado, amordazado y ahorcado en su propia casa, en la finca Palomo, ubicada en la carretera al Güiro Boñigal, municipio Quivicán, en Mayabeque, el campesino Onofre Amable Arrojo, mejor conocido por Chito, de 84 años y pese a su edad, un hombre de trabajo y esfuerzo por su familia”, informó en Facebook el cubano de Quivicán residente en EE. UU. Néstor Fernández.

“Lamentable cuanta fuerza ha tomado la delincuencia asesina en Cuba. Llegue mi más sentido pésame a toda su familia y para él, el descanso eterno. La inseguridad y el peligro, acecha sin piedad, a la familia cubana”, agregó.

La muerte fue confirmada en los comentarios por vecinos y familiares del difunto.

“Mi adorado padrino Epd, siempre vivirás en nuestros corazones te quise y te llevaré en mi corazón como mi segundo padre, descansa en paz mi adorado padrino luz eterna para tu alma de tu ahijada y familia”, escribió en un comentario Odaysi Sánchez.

El viernes por la tarde, un hombre fue encontrado sin vida en las cercanías del puente del poblado El Cristo, en las afueras de Santiago de Cuba, según reportes difundidos por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada.

De acuerdo con la información recibida por su página en Facebook, el cuerpo fue localizado en una zona arbolada próxima al puente.