Conmoción tras muerte violenta de un anciano en Quivicán

La muerte violenta de un anciano de 84 años en Quivicán, Mayabeque, ha conmocionado a la comunidad en medio de la preocupación por el aumento de la violencia en Cuba
“En horas de la noche de ayer, fue brutalmente golpeado, amordazado y ahorcado en su propia casa, en la finca Palomo, ubicada en la carretera al Güiro Boñigal, municipio Quivicán, en Mayabeque, el campesino Onofre Amable Arrojo, mejor conocido por Chito, de 84 años y pese a su edad, un hombre de trabajo y esfuerzo por su familia”, informó en Facebook el cubano de Quivicán residente en EE. UU. Néstor Fernández.
“Lamentable cuanta fuerza ha tomado la delincuencia asesina en Cuba. Llegue mi más sentido pésame a toda su familia y para él, el descanso eterno. La inseguridad y el peligro, acecha sin piedad, a la familia cubana”, agregó.
La muerte fue confirmada en los comentarios por vecinos y familiares del difunto.
“Mi adorado padrino Epd, siempre vivirás en nuestros corazones te quise y te llevaré en mi corazón como mi segundo padre, descansa en paz mi adorado padrino luz eterna para tu alma de tu ahijada y familia”, escribió en un comentario Odaysi Sánchez.
El viernes por la tarde, un hombre fue encontrado sin vida en las cercanías del puente del poblado El Cristo, en las afueras de Santiago de Cuba, según reportes difundidos por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada.
De acuerdo con la información recibida por su página en Facebook, el cuerpo fue localizado en una zona arbolada próxima al puente.
¿Qué sucedió con el anciano Onofre Amable Arrojo en Quivicán?
Onofre Amable Arrojo, conocido como Chito, fue brutalmente golpeado, amordazado y ahorcado en su propia casa en Quivicán, Mayabeque. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad local y ha aumentado la preocupación por la creciente violencia en Cuba. La muerte de Chito es un reflejo de la inseguridad que acecha a las familias cubanas, exacerbada por la falta de control y respuesta efectiva de las autoridades.
¿Cómo está afectando la violencia a las comunidades en Cuba?
La violencia está afectando gravemente a las comunidades en Cuba, generando un ambiente de inseguridad y temor entre los ciudadanos. Los frecuentes robos, asaltos y asesinatos han provocado una sensación de desprotección y desconfianza hacia las autoridades. En muchas zonas del país, la falta de iluminación y vigilancia adecuada facilita la actividad delictiva, mientras las comunidades claman por medidas más estrictas y efectivas para controlar la delincuencia.
¿Qué papel están jugando las autoridades cubanas ante el aumento de la violencia?
Las autoridades cubanas han sido criticadas por su falta de acción efectiva frente al aumento de la violencia. Los ciudadanos señalan la ineficacia de las medidas actuales y la carencia de respuestas contundentes para frenar la ola de criminalidad. La percepción de impunidad y la falta de recursos para una vigilancia adecuada han exacerbado el problema, dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad creciente.
¿Cuál es el impacto de la crisis económica en la seguridad de Cuba?
La crisis económica en Cuba ha tenido un impacto significativo en la seguridad del país. La escasez de recursos y la falta de empleo han contribuido al aumento de la delincuencia. La desesperación económica lleva a algunas personas a cometer actos delictivos, mientras la falta de inversión en infraestructuras básicas, como el alumbrado público, deja a muchas áreas vulnerables a actividades criminales. La situación económica y la inseguridad están estrechamente vinculadas, creando un ciclo difícil de romper sin intervención efectiva.
