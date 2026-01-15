Continúa la represión contra joven cubana que lanzó encuesta sobre Marco Rubio y Díaz-Canel

Vídeos relacionados:

Tras ser interrogada esta semana por la Seguridad del Estado y liberada con una carta de advertencia, la joven cubana Selena Lambert Ortega continúa siendo víctima de la represión de la policía política por haber lanzado en redes sociales una encuesta en la que sondeaba las preferencias políticas entre Marco Rubio y Miguel Díaz-Canel para presidente de Cuba.

Selena, una manicurista de 24 años, ya es llamada por muchos cubanos “La chica de las elecciones simbólicas” luego de publicar el lunes una pesquisa virtual en la que pedía votar por uno de los candidatos. Horas después, fue citada a interrogatorio por la SE, que la liberó el mismo día, pero forzándola a borrar la encuesta, que dio por ganador al secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.

Este jueves, el comunicador Yosmany Mayeta Labrada confirmó que la joven fue expulsada de la vivienda que alquilaba junto a su pareja en Santiago de Cuba, debido a las presiones de la policía política sobre los dueños del inmueble.

Selena “vuelve a pagar un precio alto por pensar, preguntar y ejercer su derecho a expresarse”, denunció Mayeta.

Vecinos del reparto Veguita de Palo, donde residían la joven y su novio, confirmaron al comunicador que ambos tuvieron que abandonar el lugar. “La sacaron por miedo. Decían que tenerla allí podía traerles problemas”, aseguró una persona que pidió no ser identificada.

“No hubo explicaciones formales: sólo el temor, el silencio impuesto y la presión que hoy se respira en muchos barrios de Santiago de Cuba”, afirmó Mayeta, y señaló que la joven tuvo que mudarse a casa de unos familiares y “comenzar de cero, tanto en lo personal como en lo económico”.

Explicó, además, que Selena no le ha concedido una entrevista “por razones de seguridad”, y debido a ello, su “historia llega a través de personas cercanas que la acompañan y desean verla salir adelante”.

Mayeta instó a la solidaridad ciudadana, apoyando a Selena en su labor como manicurista profesional.

“Reserva tu cita al +53 63814154 y apoya su trabajo. Cada llamada es respaldo. Cada cita es una mano extendida”, escribió. “Hoy, apoyar su negocio es mucho más que una ayuda económica: es un acto de acompañamiento, de protección colectiva y de resistencia cívica. Ayudarla es defender el derecho a emprender sin miedo, es apostar por una joven que no pidió privilegios ni protagonismo, sólo trabajar, vivir en paz y seguir adelante”.

Advirtió que “este caso deja al desnudo una verdad incómoda: el miedo y la intimidación ya no persiguen sólo la opinión, también castigan la vida, el trabajo y el sustento de jóvenes cubanos que no militan, no conspiran y no hacen política, pero piensan, preguntan y se ganan la vida con dignidad”.

La revista Alas Tensas también se pronunció acerca del nuevo acto de hostigamiento contra la joven.

“La expulsión de Selena no es un hecho aislado. En Cuba, los arrendadores son amenazados por la policía política para que desalojen a inquilinos que son considerados problemáticos por sus posturas políticas o actividades disidentes. Esto ha sido una práctica habitual, con el objetivo de silenciar y presionar a los opositores del régimen”, denunció la publicación feminista.