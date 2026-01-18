¿Están suspendidas las garantías constitucionales? Alina Bárbara López cuestiona al régimen tras anunciar planes para el “paso al Estado de Guerra”

La pregunta ocurre en un contexto marcado por la represión sistemática de la protesta pacífica.

La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández cuestionó este domingo si el Gobierno suspendió garantías constitucionales, tras la aprobación de planes del “paso al Estado de Guerra”, una decisión oficial envuelta en ambigüedad jurídica y silencio informativo.

La pregunta fue formulada por López Hernández en su perfil de Facebook, dirigida “sobre todo a juristas”, tras la sesión del Consejo de Defensa Nacional que aprobó “los planes y medidas del paso al Estado de Guerra” como parte del Día de la Defensa.

Captura de Facebook/Alina Bárbara López Hernández

“¿Cuándo se declara el estado de guerra quedan suspendidas las garantías constitucionales?”, escribió la académica, en un contexto marcado por la represión sistemática de la protesta pacífica.

El intercambio generó decenas de comentarios. Silvia Jácome Alfonso advirtió que, de aplicarse planes de guerra, las garantías quedarían suspendidas de facto, lo que abriría la puerta a abusos aún mayores por parte de la Policía.

El periodista José Raúl Gallego introdujo una precisión clave: no se ha declarado formalmente un Estado de Guerra, sino que se aprobaron planes y medidas para un eventual paso a ese escenario.

Captura de periódico Granma

Otros usuarios interpretaron el anuncio como una señal de preparación represiva ante un posible estallido social.

Vladimir González sostuvo que el régimen se alista para contener protestas con mayor violencia, mientras López Hernández subrayó que una suspensión formal de garantías tendría que ser reconocida e informada públicamente, algo que no ha ocurrido.

“Como no lo han hecho, asumo que no, y salgo sin preocupaciones”, escribió, en referencia a la acción ciudadana pacífica que realiza cada día 18 en Matanzas.

El abogado Fernando Almeyda aportó una lectura jurídica directa: de declararse el Estado de Guerra, se activaría de inmediato la Ley de Defensa Nacional, cuyo artículo 10 faculta al Consejo de Defensa Nacional a regular de forma distinta derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, reunión y el régimen de detención de personas.

López respondió que, sin una declaración pública explícita, no puede hablarse técnicamente de suspensión de garantías.

El debate se produce en un contexto de hostigamiento reiterado contra la propia López Hernández, detenida en múltiples ocasiones cuando intenta manifestarse pacíficamente en el Parque de la Libertad de Matanzas para exigir la liberación de presos políticos.

Aunque la Constitución de 2019 reconoce el derecho a la manifestación pacífica, la ley que debe regularlo nunca ha sido aprobada, en abierta violación de la propia Carta Magna.

La sesión del Consejo de Defensa Nacional fue informada por medios oficialistas como Granma y Cubadebate, que destacaron la aprobación de los planes del “paso al Estado de Guerra” y el protagonismo simbólico de Raúl Castro, quien “se mantuvo al tanto” de la reunión.

El comunicado no especificó medidas concretas ni implicaciones prácticas, ni aclaró el estatus legal de los derechos constitucionales.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado de forma reiterada que el régimen cubano criminaliza la protesta pacífica, ignora sus propias garantías constitucionales y utiliza la represión preventiva como herramienta de control social.

En ese marco, la pregunta de López Hernández no es retórica: apunta al vacío legal y comunicacional que el poder utiliza para reprimir sin asumir costos políticos explícitos.

En un país sumido en una crisis profunda de alimentos, electricidad y servicios básicos, el anuncio del “paso al Estado de Guerra” ha sido interpretado por amplios sectores ciudadanos no como un acto defensivo, sino como una amenaza velada dirigida hacia la propia población.