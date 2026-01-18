Así fue el emotivo reencuentro de preso político venezolano con su hija tras ser excarcelado

Las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela han dejado estamas conmovedoras.
El viernes, fue excarcelado Juan Diego Lucena, coordinador juvenil del municipio Andrés Eloy Blanco de Vente Venezuela, y el reencuentro con su hija tras 17 meses preso quedó para la historia.
Como un “momento conmovedor en el que una pequeña se reencuentra con su padre, Juan Diego Lucena, quien se encontraba detenido arbitrariamente en una sede del CONAS en Lara Venezuela, durante 17 meses, por el régimen chavista y fue excarcelado gracias al presidente Donald Trump”, lo describió el periodista Eduardo Menoni en X, quien difundió el video.
Lucena estuvo preso en una sede del Comando Nacional Antiextorsion y Secuestro (CONAS) en el estado Lara, precisó el medio independiente Monitoreamos.
El gobierno de la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez anunció hace unos días la liberación de 116 presos políticos tras las negociaciones con el gobierno estadounidenses.
Organizaciones opositoras y periodistas independientes han denunciado, sin embargo, la lentitud de las excarcelaciones y la ausencia de un registro oficial de los presos liberados.
Preguntas frecuentes sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuántos presos políticos han sido liberados recientemente en Venezuela?
Hasta el momento, el gobierno venezolano ha anunciado la liberación de 406 presos políticos, aunque las cifras varían según las fuentes. Organizaciones como el Foro Penal han confirmado solo 72 liberaciones recientes, destacando la falta de transparencia y la lentitud del proceso.
¿Quién es Juan Diego Lucena y por qué fue excarcelado?
Juan Diego Lucena es el coordinador juvenil del municipio Andrés Eloy Blanco de Vente Venezuela. Fue excarcelado tras 17 meses de detención arbitraria en el estado Lara, Venezuela. Su liberación se produjo en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones tras negociaciones internacionales.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en las liberaciones de presos políticos en Venezuela?
Estados Unidos ha jugado un papel clave en el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela. El presidente Donald Trump destacó que las excarcelaciones son un gesto de paz y cooperación entre ambos países, tras la captura de Nicolás Maduro. Washington ha expresado su satisfacción con las liberaciones, aunque exige mayor transparencia y amplitud en el proceso.
¿Qué organizaciones han criticado el proceso de excarcelación en Venezuela?
Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal han sido críticas del proceso de excarcelación en Venezuela. Han señalado la lentitud, falta de transparencia y la opacidad en las cifras y casos. Estas organizaciones continúan demandando la liberación de todos los presos políticos y un proceso más justo y abierto.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.