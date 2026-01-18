Así fue el emotivo reencuentro de preso político venezolano con su hija tras ser excarcelado

Ver más

Las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela han dejado estamas conmovedoras.

El viernes, fue excarcelado Juan Diego Lucena, coordinador juvenil del municipio Andrés Eloy Blanco de Vente Venezuela, y el reencuentro con su hija tras 17 meses preso quedó para la historia.

Como un “momento conmovedor en el que una pequeña se reencuentra con su padre, Juan Diego Lucena, quien se encontraba detenido arbitrariamente en una sede del CONAS en Lara Venezuela, durante 17 meses, por el régimen chavista y fue excarcelado gracias al presidente Donald Trump”, lo describió el periodista Eduardo Menoni en X, quien difundió el video.

Lucena estuvo preso en una sede del Comando Nacional Antiextorsion y Secuestro (CONAS) en el estado Lara, precisó el medio independiente Monitoreamos.

El gobierno de la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez anunció hace unos días la liberación de 116 presos políticos tras las negociaciones con el gobierno estadounidenses.

Organizaciones opositoras y periodistas independientes han denunciado, sin embargo, la lentitud de las excarcelaciones y la ausencia de un registro oficial de los presos liberados.