¿Es así realmente? Cubana saca la lista del "show" que forman algunos para ir a Cuba: "Comprar las maletas Versace"

Una cubana ha causado sensación en TikTok con un video en el que ironiza sobre el comportamiento de algunos compatriotas que residen en Estados Unidos y se preparan para visitar la isla.

En el clip, publicado por la creadora conocida como @laanimadoracubanita, la joven imita con humor las actitudes de quienes buscan impresionar a sus familiares y amigos cuando regresan de visita a Cuba.

“Estoy preparando maleta, primero tengo que comprarme las maletas Versace, rentar un carro, un tour porque allá no se puede llegar a pie, ¿tás loca?”, dice la protagonista del video entre risas, en un tono que mezcla burla y crítica social.

La cubana continúa su parodia asegurando: “Me voy a echar prenda, voy a ir a donde rentan las prendas, a Cuba hay que partirla en dos, antes muerta que sencilla. Yo sencilla, nunca”.

El video acumula miles de visualizaciones y comentarios en TikTok, donde muchos usuarios reconocen haberse sentido identificados o haber visto actitudes similares entre algunos cubanos emigrados que viajan a la isla con el propósito de “dar imagen”.

“Yo no mando dinero, ¿para qué? Que sigan tirando con lo que tienen hasta ahora, a mí no me van a explotar”, dice también la humorista, imitando a quienes prefieren gastar en lujos personales antes que enviar ayuda económica a sus familiares en Cuba.

Más allá del humor, el video refleja una realidad conocida entre la comunidad cubana: la presión social por aparentar éxito tras emigrar, incluso cuando muchos enfrentan en Estados Unidos los mismos desafíos económicos que en la isla intentaban dejar atrás.

La publicación ha generado un amplio debate en redes sociales, donde se mezclan las risas con la autocrítica y las reflexiones sobre las apariencias, el orgullo y la identidad del cubano dentro y fuera del país.