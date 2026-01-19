Episodio de Saturday Night Live se burla del gabinete de Trump por Venezuela e ICE en Minnesota

Vídeos relacionados:

La política estadounidense volvió a colarse este fin de semana en el escenario de Saturday Night Live y lo hizo con una sátira directa al gabinete del presidente Donald Trump, poniendo el foco en dos temas especialmente sensibles para los cubanos dentro y fuera de la isla: Venezuela y el endurecimiento migratorio a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según reseñó The Washington Post, el primer episodio de SNL en 2026 arrancó con un sketch en el que el comediante James Austin Johnson, caracterizado como Trump, repasó lo que llamó las “cosas casi legales” hechas por su gobierno durante las vacaciones de invierno.

Desde un falso despacho en la Casa Blanca, el personaje presentó a su equipo como una galería de “bichos raros, monstruos y pesadillas”, en una de las aperturas más agresivas de la temporada.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando el “Trump” de Johnson se jactó del derrocamiento de Nicolás Maduro, describiéndolo con humor negro como un “Papá Noel al revés”, bajando por la chimenea para llevárselo en una bolsa.

La escena conectó de inmediato con una realidad que la audiencia cubana conoce de cerca: el peso de Venezuela en la política regional y su impacto directo en Cuba.

El sketch también incluyó una parodia del secretario de Estado, Marco Rubio, interpretado por el cubanoamericano Marcello Hernández. Cuando el personaje intentó dirigirse “al pueblo cubano” en español, fue abruptamente interrumpido por Trump con una frase que arrancó risas, pero que también dejó una lectura incómoda sobre el uso político de la comunidad cubana en EE.UU.: “Aquí no. No me gustó nada”.

La burla continuó con la aparición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presentada como una caricatura de dureza extrema. En tono sarcástico, el personaje lanzó preguntas grotescas para reclutar agentes del ICE, una escena que resonó con fuerza entre migrantes que viven con miedo constante a redadas, detenciones y deportaciones.

El cierre estuvo a cargo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, interpretado por Colin Jost, quien presumió de la operación militar en Venezuela entre música metal y bromas de mal gusto, antes de lanzar una advertencia irónica a otros países. La risa del público contrastó con la crudeza del mensaje: la guerra, la represión y la migración convertidas en espectáculo.

Más allá del humor, el episodio evidenció cómo decisiones políticas que afectan directamente la vida de millones de personas —migrantes, exiliados, familias separadas— pueden ser retratadas desde la sátira, sin perder su carga simbólica.

Como subrayó The Washington Post, Saturday Night Live volvió a usar el humor para reflejar tensiones reales. Y esta vez, Venezuela y el ICE estuvieron en el centro de un guion que, aunque cómico, tocó fibras muy sensibles para la diáspora cubana.