Más de tres mil arrestos de inmigrantes indocumentados en Minneapolis durante operativo federal

Vídeos relacionados:

Ver más

Las autoridades federales de Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han reportado la detención de miles de inmigrantes indocumentados en el área de Minneapolis —Saint Paul, Minnesota— en el marco de la llamada Operación Metro Surge, una extensa campaña de aplicación de la ley migratoria iniciada en diciembre de 2025.

Según reportes oficiales en la red social X, desde el comienzo de la operación el DHS ha desplegado a numerosos agentes en la región y ha detenido más de 3,000 personas consideradas inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

El DHS ha difundido información destacando que entre los arrestados se encuentran individuos con una variedad de antecedentes criminales que abarcan desde agresiones violentas y abuso doméstico hasta tráfico de drogas y otros delitos, en algunos casos descritos por las autoridades como “lo peor de lo peor”.

La campaña se enmarca dentro de la política de aplicación migratoria de la administración federal y se ha promovido como un esfuerzo para sacar de las comunidades a personas que, según el DHS, representan un riesgo para la seguridad pública.

En comunicados, funcionarios federales han responsabilizado por la situación a líderes locales como el gobernador de Minnesota y el alcalde de Minneapolis, señalando una falta de cooperación con las autoridades federales.

No obstante, el operativo ha generado fuertes reacciones en la esfera política y civil de Minnesota. Autoridades estatales y municipales han presentado demandas contra el Gobierno federal, calificando la presencia y acciones de los agentes como una intrusión no autorizada en funciones de seguridad pública local y como una posible violación de derechos civiles.

Lo más leído hoy:

Además, la operación ha atraído atención mediática y debates públicos debido a casos específicos de uso de la fuerza y detenciones de residentes que algunas organizaciones civiles aseguran estar relacionadas de forma imprecisa con la campaña migratoria.

El impacto de Operation Metro Surge continúa evolucionando, con miles de detenciones reportadas y un ambiente de tensión entre los niveles federal y local en torno a la política migratoria, el cumplimiento de la ley y la protección de las comunidades inmigrantes y locales en el área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul.