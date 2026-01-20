EE.UU. deporta a criminal cubano vinculado a la pandilla Bloods tras ser condenado por múltiples asesinatos

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano, integrante de la pandilla Bloods y condenado por múltiples asesinatos en Estados Unidos, fue deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según un informe oficial que no precisó a qué país fue enviado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este martes el arresto de 7,000 pandilleros en el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, que se cumple justo este 20 de enero.

Entre los detenidos presentó al cubano Raúl Maceda Domínguez, señalándolo como un delincuente inmigrante ilegal y miembro de Bloods (una pandilla fundada en Los Ángeles, en 1972), con condenas previas por varios homicidios y robo.

Según el comunicado, ICE lo arrestó el 27 de octubre de 2025 y lo expulsó este 6 de enero. Sin embargo, no precisó a dónde fue trasladado Maceda.

Posiblemente, el cubano no haya sido deportado a Cuba, dada la negativa del régimen de La Habana a aceptar de vuelta a nacionales que cometieron delitos y cumplieron condenas de cárcel en EE.UU. que han permanecido fuera de la isla desde antes de los acuerdos migratorios de 2017.

Sin embargo, podría haber sido llevado a la Base Naval de Guantánamo, hacia donde la administración Trump reanudó los envíos de migrantes cubanos en diciembre pasado; o a un tercer país, una vía que ha utilizado el gobierno federal para expulsar a inmigrantes indocumentados con historial criminal que no son recibidos en sus naciones de origen.

Maceda fue detenido en enero de 2005, luego de tomar parte en un tiroteo durante una fiesta de 15 años en Florida, en el que fueron asesinados dos adolescentes y herido un tercero, según un reporte de NBC News.

El cubano, que entonces tenía 21 años, fue acusado de homicidio en primer grado y posesión de armas de fuego. CiberCuba no ha podido confirmar qué condena cumplió por estos delitos.

En 2022, fue detenido en el condado de Miami-Dade por dos cargos de homicidio en primer grado, robo agravado en tercer grado, tres cargos por disparo de proyectil mortal y posesión de arma de fuego con identidad falsa, de acuerdo con una ficha de arresto.

El DHS presentó hoy a Maceda junto a otros presuntos pandilleros de Venezuela, El Salvador, Colombia, República Dominicana, México, Vietnam y Cambodia capturados por ICE, y señaló que los 7,000 arrestados cometieron crímenes atroces, como asesinato, tráfico de drogas, trata de personas y robo de vehículos.

La agencia federal aseguró que estas detenciones se llevaron a cabo en cumplimiento del mandato del presidente Trump de “restablecer la seguridad en Estados Unidos y llevar a cabo deportaciones masivas”.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, advirtió que ICE está actuando con celeridad para arrestar a aún más pandilleros y “hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.