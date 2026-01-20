Exigen investigación por tres muertes en centro de detención de ICE en Texas, incluido un cubano

Vídeos relacionados:
La presión política y social sobre el sistema de detención migratoria de Estados Unidos vuelve a crecer tras revelarse que tres personas han muerto en apenas 44 días en el centro Camp East Montana, una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ubicada en Fort Bliss, Texas.
Legisladores estatales y federales exigen ahora una investigación completa y transparente sobre lo que ocurre dentro de este complejo, señalado por priorizar las ganancias por encima de los estándares básicos de seguridad y atención humana.
Según reportó Common Dreams, la alarma más reciente se activó con la muerte de Víctor Manuel Díaz, un inmigrante de 36 años y de nacionalidad nicaragüense, detenido por ICE en Minneapolis y trasladado a Texas.
El 14 de enero fue hallado inconsciente en su celda y posteriormente declarado muerto. Aunque la agencia habló inicialmente de un “presunto suicidio”, la causa real de su fallecimiento continúa bajo investigación, lo que ha reforzado las denuncias sobre las condiciones del centro y la falta de supervisión efectiva.
La vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, reclamó respuestas inmediatas. “Merecemos saber qué ocurrió”, afirmó, sumándose a voces que cuestionan cómo es posible que varias muertes se acumulen en tan corto tiempo dentro de una misma instalación.
El caso que más ha estremecido a la comunidad cubana es el de Geraldo Lunas Campos, de 55 años, fallecido el 3 de enero bajo custodia federal en ese mismo centro. Durante días, su familia aceptó la versión oficial que apuntaba a un intento de suicidio. Sin embargo, ese relato se vino abajo cuando un informe forense preliminar concluyó que murió por asfixia y que su muerte debe clasificarse como homicidio.
De acuerdo con información divulgada por The Associated Press, la autopsia señala asfixia por compresión del cuello y el pecho. Un testigo presencial aseguró haber visto a varios guardias forcejeando con el cubano, ya esposado, y a uno de ellos aplicándole una llave de estrangulamiento mientras Lunas Campos repetía que no podía respirar. Minutos después, su cuerpo dejó de moverse.
Esta revelación ha reforzado las exigencias de cierre inmediato del centro. La congresista demócrata por Texas Verónica Escobar advirtió que dos muertes en un mes evidencian un deterioro grave de las condiciones internas y recordó que Camp East Montana es operado por Acquisition Logistics LLC, una empresa privada sin experiencia previa en la gestión de centros de detención, beneficiada con un contrato de más de 1,200 millones de dólares.
Common Dreams subraya que inspectores del propio ICE detectaron meses atrás decenas de violaciones a las normas federales, incluyendo negligencias médicas, ausencia de protocolos de seguridad y obstáculos para que los detenidos se comuniquen con sus abogados. En ese contexto, la muerte del cubano no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio.
Un mes antes de Lunas Campos, también murió en ese centro Francisco Gaspar Andrés, un inmigrante guatemalteco de 49 años, cuyo fallecimiento fue atribuido por ICE a causas “naturales”. Ahora, con un forense señalando homicidio en el caso del cubano y otra muerte aún sin esclarecer, las dudas se multiplican.
Para muchas familias migrantes, dentro y fuera de Estados Unidos, el miedo no es abstracto. Es concreto. Es el temor a que un ser querido entre a un centro de detención y no salga con vida. Como resumió un exasesor de National Nurses United citado por Common Dreams, “los centros de detención de ICE están funcionando como campos de exterminio”.
Preguntas Frecuentes sobre las Muertes en Centros de Detención de ICE
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió con Geraldo Lunas Campos en el centro de detención de ICE en Texas?
Geraldo Lunas Campos, un cubano de 55 años, murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE, según un informe forense que clasifica su muerte como homicidio. La versión oficial inicialmente sugirió un intento de suicidio, pero testimonios y la autopsia contradicen esta afirmación, destacando el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias.
¿Por qué se exige el cierre del centro Camp East Montana?
El centro Camp East Montana ha sido señalado por múltiples violaciones a normas federales, incluyendo negligencias médicas y falta de protocolos de seguridad. Las muertes recientes, incluyendo la de Geraldo Lunas Campos, han aumentado las exigencias de cierre inmediato del centro, operado por una empresa privada sin experiencia previa en la gestión de centros de detención.
¿Qué otras muertes han ocurrido recientemente en el Camp East Montana?
En el Camp East Montana, se han reportado tres muertes en los últimos 44 días, incluyendo la de Francisco Gaspar Andrés, un guatemalteco de 49 años, y Víctor Manuel Díaz, un nicaragüense de 36 años. Las circunstancias de estas muertes han generado dudas y cuestionamientos sobre las condiciones dentro del centro.
¿Qué revelan los testimonios sobre el trato en los centros de detención de ICE?
Testimonios de detenidos y exempleados describen un ambiente de violencia y negligencia en los centros de detención de ICE. Los detenidos han denunciado maltratos físicos, negligencia médica y presión psicológica, lo que sugiere un patrón sistemático de abuso que va más allá de casos aislados.
