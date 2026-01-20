Exigen investigación por tres muertes en centro de detención de ICE en Texas, incluido un cubano

Vídeos relacionados:

La presión política y social sobre el sistema de detención migratoria de Estados Unidos vuelve a crecer tras revelarse que tres personas han muerto en apenas 44 días en el centro Camp East Montana, una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ubicada en Fort Bliss, Texas.

Legisladores estatales y federales exigen ahora una investigación completa y transparente sobre lo que ocurre dentro de este complejo, señalado por priorizar las ganancias por encima de los estándares básicos de seguridad y atención humana.

Según reportó Common Dreams, la alarma más reciente se activó con la muerte de Víctor Manuel Díaz, un inmigrante de 36 años y de nacionalidad nicaragüense, detenido por ICE en Minneapolis y trasladado a Texas.

El 14 de enero fue hallado inconsciente en su celda y posteriormente declarado muerto. Aunque la agencia habló inicialmente de un “presunto suicidio”, la causa real de su fallecimiento continúa bajo investigación, lo que ha reforzado las denuncias sobre las condiciones del centro y la falta de supervisión efectiva.

La vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, reclamó respuestas inmediatas. “Merecemos saber qué ocurrió”, afirmó, sumándose a voces que cuestionan cómo es posible que varias muertes se acumulen en tan corto tiempo dentro de una misma instalación.

El caso que más ha estremecido a la comunidad cubana es el de Geraldo Lunas Campos, de 55 años, fallecido el 3 de enero bajo custodia federal en ese mismo centro. Durante días, su familia aceptó la versión oficial que apuntaba a un intento de suicidio. Sin embargo, ese relato se vino abajo cuando un informe forense preliminar concluyó que murió por asfixia y que su muerte debe clasificarse como homicidio.

De acuerdo con información divulgada por The Associated Press, la autopsia señala asfixia por compresión del cuello y el pecho. Un testigo presencial aseguró haber visto a varios guardias forcejeando con el cubano, ya esposado, y a uno de ellos aplicándole una llave de estrangulamiento mientras Lunas Campos repetía que no podía respirar. Minutos después, su cuerpo dejó de moverse.

Esta revelación ha reforzado las exigencias de cierre inmediato del centro. La congresista demócrata por Texas Verónica Escobar advirtió que dos muertes en un mes evidencian un deterioro grave de las condiciones internas y recordó que Camp East Montana es operado por Acquisition Logistics LLC, una empresa privada sin experiencia previa en la gestión de centros de detención, beneficiada con un contrato de más de 1,200 millones de dólares.

Common Dreams subraya que inspectores del propio ICE detectaron meses atrás decenas de violaciones a las normas federales, incluyendo negligencias médicas, ausencia de protocolos de seguridad y obstáculos para que los detenidos se comuniquen con sus abogados. En ese contexto, la muerte del cubano no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio.

Un mes antes de Lunas Campos, también murió en ese centro Francisco Gaspar Andrés, un inmigrante guatemalteco de 49 años, cuyo fallecimiento fue atribuido por ICE a causas “naturales”. Ahora, con un forense señalando homicidio en el caso del cubano y otra muerte aún sin esclarecer, las dudas se multiplican.

Para muchas familias migrantes, dentro y fuera de Estados Unidos, el miedo no es abstracto. Es concreto. Es el temor a que un ser querido entre a un centro de detención y no salga con vida. Como resumió un exasesor de National Nurses United citado por Common Dreams, “los centros de detención de ICE están funcionando como campos de exterminio”.