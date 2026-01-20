Ver más

En las autopistas de Miami, un Moskvich rojo —de esos autos soviéticos que marcaron época en Cuba— se ha convertido en una curiosidad que muchos fotografían sin conocer la historia que guarda. Su dueño es Marcos Miranda, ingeniero informático cubano residente en la ciudad, quien contó a CiberCuba que el vehículo fue “un regalo sorpresa” para su padre, en recuerdo del Moskvich que ambos tuvieron en Camagüey.

“Cuando encontré uno idéntico en 2018, supe que tenía que comprárselo”, relató Miranda. “Solo hay tres en Estados Unidos. Mi padre no se lo creía, y enseguida empezamos a restaurarlo juntos. Cada vez que lo sacábamos, los cubanos en Miami se acercaban a tomarse fotos o a conversar. Y él, que no era de mucho hablar, disfrutaba su café y su cigarrito en La Carreta o en el Versailles, al lado del carro”, recordó este cubano que vive en Miami.

Cortesía Marcos Miranda

El Moskvich se convirtió en parte de su vida familiar. Sin embargo, en 2020, la madre de Marcos falleció tras una larga batalla contra el cáncer, y poco después su padre enfermó y murió en 2022. “El carro se quedó guardado en el garaje, lleno de recuerdos”, confesó. “Me costó mucho volver a verlo, pero después de un tiempo entendí que no debía quedarse quieto. Era algo que compartimos y que debía seguir rodando”.

Con el paso de los años, el Moskvich rojo de Miami ha sido grabado en autopistas y se ha viralizado en redes sociales, acumulando miles de vistas y comentarios. Muchos se preguntaban quién era el conductor de aquel auto soviético. “Han llegado a decir que si era un comunista o un dirigente cubano”, contó Miranda a CiberCuba. “Pero en realidad se trata de un regalo que le hice a mi padre, idéntico al que teníamos en Camagüey”.

Con el tiempo, Miranda decidió volver a sacar el auto del garaje. “Decidí que el Moskvich de Miami no debía seguir acumulando polvo en el garage y ahora se ha convertido en La Moska Libre, mi homenaje al viejo”, dijo. “Mi padre y yo compartimos momentos muy lindos restaurando este carro y otros antiques que hemos tenido”. Y aunque ya no están sus padres, el Moskvich sigue rodando y con esta bella historia detrás...