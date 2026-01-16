“Si Cuba fuera libre… ¿volverías para empezar de 0?”: La pregunta que está rompiendo corazones entre los cubanos del exilio

“Si Cuba fuera libre mañana… ¿tú volverías para quedarte o solo para abrazar tus raíces?”.
Con esta frase, una joven cubana identificada como @lissy_finds_shop inició un video en TikTok que se ha vuelto viral entre la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla.
En el clip, que ha acumulado miles de reproducciones y comentarios, la creadora lanza una pregunta que atraviesa el alma de muchos emigrados: ¿regresar o no regresar si la libertad finalmente llega a Cuba?
“Si eres cubano, respóndeme con total honestidad. Si Cuba fuera libre, dime si tú regresarías a comenzar todo desde cero o si irías solamente a abrazar a tu familia y a todo lo que dejaste atrás”, dice la joven con un tono pausado, visiblemente emocionada.
Su reflexión continúa:
“Yo, en lo personal, creo que no existe una respuesta correcta, porque todos los cubanos cargamos con una historia diferente. Lo que sí es muy cierto es que Cuba no es solo un lugar; Cuba vive en nosotros, no importa donde estemos. Y solo Dios y nosotros sabemos que no emigramos porque quisimos; lo hicimos porque no nos quedó de otra”.
El video ha generado una ola de reacciones entre cubanos de todas partes del mundo. Muchos comparten el sentimiento de añoranza y dolor, pero también de esperanza ante un futuro en el que puedan volver a una Cuba libre de represión y pobreza.
En los comentarios, abundan los mensajes de agradecimiento y lágrimas.
“Me hiciste llorar”, escribió una usuaria desde Madrid. Otro cubano en Miami comentó: “Yo volvería, pero no a vivir; volvería a despedirme de todo lo que una vez soñé”.
La publicación, más que un video viral, se ha convertido en un espejo emocional del exilio cubano: un recordatorio de que, incluso lejos, Cuba sigue viviendo en el corazón de quienes tuvieron que marcharse.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de cubanos a una Cuba libre
¿Qué sentimientos predominan entre los cubanos del exilio al pensar en un regreso a una Cuba libre?
Predominan sentimientos de añoranza, dolor y esperanza entre los cubanos del exilio al pensar en un posible regreso a una Cuba libre. Muchos sienten un profundo deseo de reunirse con sus familias y abrazar sus raíces, pero también enfrentan el dilema de comenzar de nuevo en un país que ha cambiado tanto desde su partida.
¿Cuáles son las razones principales que impulsan a los cubanos a considerar un regreso a la isla?
Las razones principales que impulsan a los cubanos a considerar un regreso a la isla son el deseo de reunirse con sus familias y abrazar a los seres queridos que han dejado atrás. Para muchos, el regreso no se trata de apoyar económicamente al gobierno, sino de reconectar con sus raíces y experimentar el amor familiar que tanto extrañan.
¿Por qué algunos cubanos deciden regresar a Cuba, a pesar de las dificultades actuales en la isla?
Algunos cubanos deciden regresar a Cuba porque valoran más la cercanía con sus familiares que las comodidades materiales que pueden tener en el extranjero. A pesar de las dificultades como la pobreza y la falta de recursos, el amor y la conexión con la familia son motivaciones poderosas para regresar, aunque sea por un corto período.
¿Qué expectativas tienen los cubanos sobre una Cuba libre y cómo podría afectar su decisión de regresar?
Los cubanos tienen expectativas de una Cuba transformada y libre de represión, con mejores condiciones de vida, lo que podría motivarlos a regresar. Sin embargo, también hay escepticismo sobre si estos cambios realmente ocurrirán. La posibilidad de una Cuba renovada alimenta la esperanza, pero las experiencias del pasado también generan dudas sobre el futuro.
