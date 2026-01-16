“Si Cuba fuera libre… ¿volverías para empezar de 0?”: La pregunta que está rompiendo corazones entre los cubanos del exilio

Ver más

“Si Cuba fuera libre mañana… ¿tú volverías para quedarte o solo para abrazar tus raíces?”.

Con esta frase, una joven cubana identificada como @lissy_finds_shop inició un video en TikTok que se ha vuelto viral entre la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla.

En el clip, que ha acumulado miles de reproducciones y comentarios, la creadora lanza una pregunta que atraviesa el alma de muchos emigrados: ¿regresar o no regresar si la libertad finalmente llega a Cuba?

“Si eres cubano, respóndeme con total honestidad. Si Cuba fuera libre, dime si tú regresarías a comenzar todo desde cero o si irías solamente a abrazar a tu familia y a todo lo que dejaste atrás”, dice la joven con un tono pausado, visiblemente emocionada.

Su reflexión continúa:

“Yo, en lo personal, creo que no existe una respuesta correcta, porque todos los cubanos cargamos con una historia diferente. Lo que sí es muy cierto es que Cuba no es solo un lugar; Cuba vive en nosotros, no importa donde estemos. Y solo Dios y nosotros sabemos que no emigramos porque quisimos; lo hicimos porque no nos quedó de otra”.

El video ha generado una ola de reacciones entre cubanos de todas partes del mundo. Muchos comparten el sentimiento de añoranza y dolor, pero también de esperanza ante un futuro en el que puedan volver a una Cuba libre de represión y pobreza.

En los comentarios, abundan los mensajes de agradecimiento y lágrimas.

“Me hiciste llorar”, escribió una usuaria desde Madrid. Otro cubano en Miami comentó: “Yo volvería, pero no a vivir; volvería a despedirme de todo lo que una vez soñé”.

La publicación, más que un video viral, se ha convertido en un espejo emocional del exilio cubano: un recordatorio de que, incluso lejos, Cuba sigue viviendo en el corazón de quienes tuvieron que marcharse.