Cubano condenado a 20 años de cárcel por tiroteo que causó la muerte de un hombre en Publix de Miami

Cuatro años después de disparar y matar a un hombre dentro de un supermercado Publix, en Coral Gables, en el condado de Miami-Dade, el cubano Osmel Lugo Gutiérrez, acusado del crimen, fue condenado a 20 años de cárcel.

Lugo, de 55 años, fue sentenciado esta miércoles a pasar dos décadas en prisión por el asesinato de Franklyn José Piñeiro, un padre de 50 años, el 5 de febrero de 2022, durante una pelea mientras hacían cola para comprar boletos de lotería junto a una caja registradora de la tienda.

El año pasado, un jurado declaró culpable al acusado de homicidio involuntario, y desestimó su alegato de que había disparado a la víctima en defensa propia, señaló un reporte de Telemundo 51.

Según los Informes policiales, el día de los hechos, alrededor de las 6:15 p.m. (hora local), los dos hombres estaban en una fila para adquirir tickets de lotería en el Publix ubicado en el 106 de Ponce de Leon Boulevard, cuando Lugo se le acercó por detrás a Piñeiro y ambos se enfrascaron en una discusión que escaló a altercado físico.

Las cámaras de vigilancia del supermercado grabaron el momento en que Piñeiro encara a Lugo con el brazo izquierdo extendido y la palma de la mano abierta en ademán de pelea, y la inmediata reacción de Lugo, que saca una pistola Glock de 9 mm de su cinturón y le dispara una vez en el pecho, provocándole la muerte en el acto.

Clientes y empleados del establecimiento quedaron estupefactos ante el violento incidente, y algunos se apartaron del lugar para tratar de resguardarse. Nadie más resultó herido.

Piñeiro era padre de un niño de 12 años y trabajaba como conductor de Uber, reveló su familia.

El acusado admite su culpa y pide perdón a la familia de la víctima

Este miércoles, antes de que la jueza Christine Hernández dictara la sentencia, Lugo se dirigió a la magistrada y le pidió clemencia. El acusado enfrentaba una posible condena de hasta 30 años de prisión.

“Mi intención no era cometer un crimen, ni herir a nadie, ni robar a nadie. Sólo fui a comprar comida para mi familia, de la misma manera que él fue por la suya”, expresó en español, mientras era traducido al inglés por una intérprete, según se escucha en el reporte de Telemundo 51.

“Yo nunca he sido un criminal, no he vivido del crimen”, aseguró. “Ese día saqué mi arma y disparé porque me sentí amenazado, tuve miedo”.

Lugo pidió perdón a la viuda de Piñeiro, Aymara La Guardia, y otros familiares de la víctima.

“Les pido perdón por el dolor que les he causado”, afirmó. “Solamente puedo imaginar el dolor que pueden estar sintiendo desde ese mismo día, porque lo viví con mi propia familia”.

Mientras hablaba, la viuda de Piñeiro lloraba sin consuelo.

Las alegaciones de Lugo sobre haber actuado en defensa propia no convencieron a la jueza Hernández.

“Usted tomó un arma de fuego, apretó el gatillo en medio de ese concurrido supermercado Publix y acabó con la vida de un hombre, sin motivo alguno”, recalcó.

“Esa noche, la decisión que usted tomó arruinó la vida de la familia Piñeiro, arruinó la vida de su propia familia y ha arruinado su vida”, advirtió, antes de anunciar su veredicto.

Terminado el juicio, la familia de Piñeiro dijo a Telemundo que se había hecho justicia. Su viuda sostuvo que Lugo no sintió un verdadero arrepentimiento tras haberle quitado la vida a su esposo. “Ahí no hubo ningún arrepentimiento, él no lo demostró, nunca lo demostró”, reiteró de manera enfática.

Mientras, los abogados defensores de Lugo estimaron que la sentencia fue demasiado severa, y que 10 años habrían sido una condena más razonable; al tiempo que anunciaron que su representado planea apelar.