La tiktoker cubana Dunia Díaz, con más de medio millón de seguidores, anunció que se someterá a una cirugía estética seis meses después de haber dado a luz a sus mellizas. La influencer compartió un video desde una clínica en Miami, donde explicó los motivos detrás de su decisión y aseguró que documentará todo el proceso.

“Llevo seis meses de postparto y durante esos meses he estado buscando la clínica perfecta para operarme. Y verdaderamente, esta es mi clínica”, contó Dunia. Según explicó, planea hacerse un levantamiento de senos con implantes y una liposucción, y compartirá el paso a paso con sus seguidores: “Les haré partícipes de mi proceso para que vean los resultados”.

La cubana, que ha construido una sólida comunidad hablando de maternidad, belleza y autoestima, además de mostrar a su bella familia, dijo que tomó la decisión por motivos personales: “Decidí hacerlo por mí”, escribió en la descripción del video. En las imágenes, se la ve relajada y entusiasmada mientras habla sobre la nueva etapa que está por comenzar.

Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de mujeres la felicitaron por su sinceridad y por mostrar sin filtros un proceso que muchas viven. “Te va a quedar espectacular”, comentó una usuaria, mientras otra escribió: “Yo también quiero operarme ahí, quedas hermosa”. Otras elogiaron la clínica elegida: “La mejor de Miami”, “Me operé allí y fue lo mejor que hice”, “Yo también con la doctora Valina, excelente atención”.

Dunia, por su parte, respondió a varias seguidoras con el mismo entusiasmo que la caracteriza: “Mi esposo, mi amiga y alguien más me ayudarán con las niñas”, explicó cuando una fan le preguntó cómo combinaría la cirugía con el cuidado de sus hijas. “Voy a compartir con ustedes el paso a paso de todo el proceso, sin filtros”, prometió, dejando claro que esta nueva etapa será también una forma de inspirar a otras mujeres.