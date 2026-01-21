Trump hace llamativa predicción sobre Venezuela en el Fórum Económico de Davos

Ver más

En su esperado discurso ante el Fórum Económico Mundial en Davos, el presidente estadounidense Donald Trump sorprendió a la comunidad internacional con una audaz predicción sobre el futuro inmediato de Venezuela.

En un tono triunfalista, y tras repasar el nuevo escenario político en Caracas, el mandatario aseguró que el país sudamericano "ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años", gracias a un acuerdo petrolero forjado con EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro.

Una cooperación inesperada tras la caída de Maduro

Trump comenzó su intervención destacando lo que calificó como un "cambio radical" en el liderazgo venezolano.

Afirmó que tras el operativo militar del 3 de enero en Caracas -en el que Nicolás Maduro fue capturado bajo cargos de narcotráfico- las nuevas autoridades actuaron con celeridad para establecer un marco de cooperación con Estados Unidos.

“Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos”, dijo Trump ante empresarios y jefes de Estado congregados en Suiza.

“Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘Vamos a hacer un trato’”, añadió.

El presidente se refirió específicamente a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y actual cabeza del Ejecutivo interino venezolano, como una figura clave en esta nueva etapa.

Rodríguez, además de conservar el control político, ejerce el papel de ministra de Hidrocarburos en un contexto en el que Washington controla las ventas internacionales de crudo venezolano.

Petróleo venezolano: la promesa de una bonanza

Trump subrayó la magnitud del acuerdo: Estados Unidos ha adquirido 50 millones de barriles de petróleo venezolano de alta calidad, una operación que -según explicó, beneficiará tanto a Caracas como a Washington.

“Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo”, afirmó.

El presidente anticipó que Venezuela “va a ir fantásticamente bien”, gracias al relanzamiento de su industria energética con participación directa de empresas estadounidenses.

Según sus palabras, el país experimentará una recuperación financiera sin precedentes: “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.

No obstante, agencias de prensa apuntan que estas afirmaciones contrastan con las advertencias de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que recordó este mismo miércoles que el crudo venezolano es extrapesado y requiere procesos costosos y complejos para su extracción y refinamiento.

La AIE puso en duda que el país pueda alcanzar nuevamente sus niveles históricos de producción a corto plazo, incluso con inversión extranjera.

Primeros ingresos y prioridades económicas

Delcy Rodríguez confirmó el martes que los primeros ingresos derivados de esta nueva etapa de ventas petroleras ya están llegando a las arcas venezolanas.

“Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares previstos”, informó en una alocución televisiva por el canal estatal VTV.

Rodríguez aseguró que estos recursos se destinarán a políticas de protección económica: “Los ingresos irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de los venezolanos frente a la inflación, así como del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”.

Conclusión: un nuevo orden energético y político

El discurso de Trump en Davos no solo marcó un giro en la política estadounidense hacia Venezuela, sino que también plantea un escenario geopolítico donde el control del petróleo y las alianzas estratégicas redibujan el mapa de poder en América Latina.

Si las promesas de bonanza económica se concretan, Venezuela podría iniciar una nueva etapa de recuperación, aunque con fuertes dependencias externas y desafíos estructurales no resueltos.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la sostenibilidad de este modelo, su legitimidad interna y el verdadero alcance de la cooperación entre Caracas y Washington en un país devastado por años de crisis política, económica y social.