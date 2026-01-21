ISDi expresa su apoyo a la profesora Daniela Arteaga, becada en España y herida en el accidente ferroviario en Andalucía

Vídeos relacionados:

El Instituto Superior de Diseño (ISDi) de La Habana expresó su apoyo y solidaridad con la profesora y diseñadora cubana Daniela Arteaga Martínez, herida en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en el sur de España, que dejó 41 fallecidos y más de 150 heridos.

Arteaga, graduada de la cosecha 33 del ISDi y docente de la carrera de Diseño de Comunicación Visual, se encuentra hospitalizada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde su estado es estable y sin peligro para la vida.

La joven diseñadora viajó a España becada por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para cursar un máster en Comunicación y Educación Audiovisual.

Según informó el ISDi, Daniela había llegado el mismo día del accidente al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y debía continuar viaje hacia Huelva en el tren siniestrado, su único medio de transporte hacia la sede de la UNIA.

“Nuestra querida ISDiana y de las victoriosas Mapaches había llegado ese mismo día al aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez de Madrid y debía continuar viaje hasta su destino final, Huelva, hace dos jornadas en el tren siniestrado que era su único medio de comunicación con la Sede de la UNIA”, publicó la institución en sus redes sociales.

El ISDi agradeció los mensajes de solidaridad recibidos y expresó sus mejores deseos para la pronta recuperación de la profesora.

“Toda su familia del ISDi agradece cada gesto solidario con Daniela y desea que se recupere pronto para seguir con su superación profesional, pues cuenta con mucho amor y un futuro por delante. Muchas bendiciones y fuerza para Daniela Arteaga”, señaló el mensaje institucional.

Aunque el comunicado del ISDi menciona este martes la existencia de cuatro cubanos heridos, la Embajada de Cuba en España solo había confirmado tres este lunes.

En su publicación, la embajada informó además que dos de los cubanos ya fueron dados de alta y uno permanece hospitalizado.

El comunicado diplomático añadió que se mantienen gestiones con las autoridades españolas para precisar si hay algún otro ciudadano cubano entre las víctimas y que se ofrecerán actualizaciones tan pronto se disponga de nueva información.

Este lunes también se informó que Tamara Margarita Valdés, una cubana residente en Huelva, es una de las personas desaparecidas tras es el grave accidente que involucró a dos trenes de alta velocidad.