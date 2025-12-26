"Tasa flotante": Así nombró una cubana al cerdo que se comerá este fin de año

En medio de apagones prolongados, déficit energético récord y una economía marcada por la incertidumbre, una periodista cubana logró, con humor y un puerquito gordito, ponerle rostro a la realidad cotidiana de miles de familias.

Desde Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Yuliet Pérez Calaña, conocida en redes como Yuliet PC o "La Yuli de Cuba", presentó a sus seguidores al animal que se convertirá en la cena de fin de año de su casa, y que -según explicó- es mucho más que un futuro plato fuerte: es un símbolo viviente de la economía nacional.

En un video publicado en Facebook, Yuliet muestra al cerdo, tranquilo dentro de su corral y con una contextura saludable pese a su corta edad.

La periodista recordó que solo celebra dos fechas importantes al año: su cumpleaños y el 31 de diciembre. Por eso, pase lo que pase, asegura que siempre se las arregla para garantizar la proteína que cerrará el calendario.

Sin embargo, lo que realmente distingue a sus cerdos no es el tamaño ni la dieta, sino el significado que ella misma les asigna. Cada uno ha llevado el nombre de un concepto económico que ha marcado etapas recientes en Cuba.

"Ya ustedes conocieron a MLC, a Inflación; conocieron el año pasado a Reordenamiento, y ahora les voy a presentar a Tasa Flotante", anunció.

La nueva denominación resume con ironía la compleja situación monetaria que vive el país.

Yuliet llama al cerdito, lo presenta ante la cámara y aclara que está algo sucio porque acaba de ser trasladado, pero no deja de destacar su aspecto saludable y su particular "presencia".

Con esa escena cotidiana, la mujer convierte un acto doméstico en un comentario social que muchos reconocen como una forma creativa de narrar la economía desde el patio de la casa.

No es la primera vez que mezcla humor, vida diaria y contexto nacional. Días atrás compartió otra anécdota que se hizo viral, esa vez relacionada con los apagones que golpean al país.

Una noche, tras poner agua a calentar para bañarse, un corte eléctrico la sorprendió con el celular descargado y la vivienda totalmente a oscuras. Su pareja le llevó una cubeta con agua que ella creyó caliente y procedió a ducharse en plena penumbra.

Aunque salió "limpiecita y olorosa", notó una sensación extraña en la piel, que inicialmente atribuyó a un nuevo gel de lavanda.

Solo después, cuando regresó la electricidad y fue a la cocina, descubrió que el agua que había dejado calentando seguía intacta. La cubeta que utilizó provenía en realidad de una olla donde su madre había hervido los plátanos destinados al fufú de la comida.

La historia, narrada con humor, terminó con una broma sobre los supuestos "efectos" de bañarse con agua de plátano y una frase irónica sobre empezar cerrada el 2026.

Estas escenas domésticas ocurren en un contexto nacional muy difícil para la mayoría de la población.

En ese escenario, la historia de "Tasa Flotante" y los baños a oscuras con agua de fufú se convierten en algo más que simples anécdotas: son retratos de una cotidianidad marcada por la escasez, la inventiva y la risa como mecanismo de supervivencia.