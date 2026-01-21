Médico cubano que salvó a muchos, hoy necesita ayuda para poder volver a caminar

Piden ayuda para el médico Alegmi quien necesita una cirugía de cadera

El médico cubano Alegmi, conocido y querido en Matanzas por su trabajo en el Hospital Faustino Pérez y en el servicio de resonancia magnética de la provincia, lucha por recuperar la movilidad después de un grave accidente ocurrido este martes en la dársena de Cárdenas.

El suceso, que estremeció a los vecinos de la zona, dejó al joven con lesiones severas en la cadera, según relató Christian Arbolaez en una publicación que rápidamente se volvió viral entre los matanceros.

Captura Facebook/Christian Arbolaez

“Alegmi es de Máximo Gómez. Es médico en el Faustino Pérez y es quien, día tras día, realiza las resonancias magnéticas en Matanzas. De esos profesionales que casi nunca salen en las noticias, pero que están ahí cuando más se les necesita”, escribió.

Los especialistas que lo atendieron fueron claros: necesita una cirugía urgente de reemplazo total de cadera para poder volver a caminar, aliviar el dolor y retomar su vida cotidiana.

Para esa operación se requieren componentes médicos específicos, difíciles de conseguir en Cuba: una prótesis total de cadera modelo A-Esculap, variedad no cementada, junto a dos componentes acetabulares de medidas 46×28 mm y 48×28 mm, y dos tornillos de 30 mm para la fijación.

El componente femoral ya está disponible, pero aún faltan los acetabulares, indispensables para que la cirugía pueda realizarse con seguridad.

Su familia y amigos han lanzado un llamado urgente a la solidaridad dentro y fuera de la isla para encontrar las piezas necesarias.

“Hoy Alegmi está del otro lado. El médico que tantas veces ayudó, ahora necesita ayuda”, señaló Arbolaez.

La familia ha dejado claro que no busca caridad, sino solidaridad.

“Un contacto, una información, una gestión desde cualquier lugar del mundo puede marcar la diferencia”, dice el mensaje difundido, que pide apoyo a todos los que puedan ayudar a conseguir los componentes.

Los allegados explicaron que están dispuestos a pagar lo que sea necesario para asegurar la cirugía lo antes posible.

“Que Dios permita que aparezca todo lo necesario para una operación exitosa. Fuerza y fe”, concluye el texto, que ha generado cientos de mensajes de apoyo en redes sociales.