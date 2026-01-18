Dominica admite su dependencia de los cubanos y descarta abandonar colaboración: “9 de cada 11 médicos son cubanos”

Vídeos relacionados:

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, aseguró que su gobierno no abandonará el Programa de Salud Cubano, pese a las crecientes críticas internacionales y las sanciones impulsadas desde Washington.

“Si nos alejamos del programa cubano de salud, sería desastroso”, afirmó durante una entrevista de Año Nuevo con periodistas locales, según reportó el medio dominiqués Dominica News Online.

El mandatario aseguró que, solamente, en la unidad de cuidados intensivos del país, nueve de cada once médicos y enfermeros son cubanos. Una proporción que expone hasta qué punto Dominica depende del personal sanitario enviado por el régimen de La Habana para sostener servicios esenciales.

Las declaraciones del primer ministro llegan en un contexto de fuerte escrutinio internacional. El programa médico cubano ha sido señalado por prácticas de trabajo forzado y ha motivado investigaciones de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a funcionarios vinculados a estas misiones, como parte de su intento por frenar un esquema que considera explotador.



Aun así, Skerrit defendió la continuidad del acuerdo con Cuba y calificó a la isla como un “socio firme” de Dominica. Reconoció que su gobierno mantiene conversaciones tanto con Washington como con La Habana para introducir ajustes en el programa y atender las preocupaciones planteadas, pero dejó claro que prescindir de los médicos cubanos no es una opción realista.

“Podría haber una configuración distinta, una estructura diferente, pero no podemos prescindir de médicos y enfermeros formados en Cuba”, insistió el primer ministro, subrayando que ningún país ha ofrecido una alternativa viable para cubrir ese vacío.

Skerrit recordó que décadas atrás Dominica recibió profesionales de la salud de países como Nigeria o India, pero explicó que esas fuentes se han ido cerrando con el tiempo. Muchos de esos médicos han sido reclutados por potencias como el Reino Unido o países del Medio Oriente, dejando a naciones pequeñas del Caribe con pocas opciones.