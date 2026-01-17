México gastó más de 100 millones de dólares para mantener a médicos cubanos en 2025

Vídeos relacionados:

El gobierno mexicano gastó durante 2025 unos 2,004 millones de pesos (aproximadamente 113 mil millones de dólares ) en la alimentación, el transporte y el hospedaje de los médicos cubanos que trabajan en ese país.

Los contratos gubernamentales multimillonarios fueron concedidos a las empresas Pigudi Gastronómico, Comercializadora de la Península del Mayab y BC CAP Development y Galbher, S.A. de C.V., según documentos públicos consultados por el medio Eme Equis.

El costo del hospedaje de los médicos por día se sitúo entre los $1,550.00 y $2,100.00 MXN (entre 90 y 120 dólares), según el licitante y la zona dependiendo del licitante y la zona.

El servicio de tres comidas diarias por persona, por su parte, el gobierno lo estimó entre $1,100.00 y $1,800.00 MXN. (entre 50 y 100 dólares).

También el gobierno mexicano pagó por traslados permanentes (viajes redondos) y servicios temporales de extracción o reubicación en vehículos que van desde sedanes hasta autobuses tipo turístico.

Según el reporte, Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. obtuvo $29,450.00 MXN. por el costo de estos servicios en los estados de Baja California, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, siendo la empresa más beneficiada.

Asimismo, BC CAP Development, S. de R.L. de C.V.: cobró$58,100.00 MXN por los servicios en Baja California Sur y Sinaloa.

Comercializadora de la Península del Mayab, S.A. de C.V se ocupó de Campeche y Chiapas, por $56,750.00 MXN.

Finalmente, Galbher, S.A. de C.V.: brindó servicios en Colima y Zacatecas, con precios unitarios de $53,700.00 MXN.

En octubre pasado, el periódico Reforma reveló que el gobierno de México gasta un promedio de 100,000 pesos al mes (5,125 dólares) por cada uno de los 3,101 médicos cubanos contratados.

El salario mensual de los sanitarios asciende a 27,000 pesos (más de 1,300 dólares), que son depositados a una empresa estatal de La Habana; además de los 77,394 pesos promedio al mes (cerca de 4,000 dólares) que el gobierno mexicano desembolsa por cada uno, por concepto de gastos de transporte, alimentación y hospedaje.