México gastó más de 100 millones de dólares para mantener a médicos cubanos en 2025

Vídeos relacionados:
El gobierno mexicano gastó durante 2025 unos 2,004 millones de pesos (aproximadamente 113 mil millones de dólares ) en la alimentación, el transporte y el hospedaje de los médicos cubanos que trabajan en ese país.
Los contratos gubernamentales multimillonarios fueron concedidos a las empresas Pigudi Gastronómico, Comercializadora de la Península del Mayab y BC CAP Development y Galbher, S.A. de C.V., según documentos públicos consultados por el medio Eme Equis.
El costo del hospedaje de los médicos por día se sitúo entre los $1,550.00 y $2,100.00 MXN (entre 90 y 120 dólares), según el licitante y la zona dependiendo del licitante y la zona.
El servicio de tres comidas diarias por persona, por su parte, el gobierno lo estimó entre $1,100.00 y $1,800.00 MXN. (entre 50 y 100 dólares).
También el gobierno mexicano pagó por traslados permanentes (viajes redondos) y servicios temporales de extracción o reubicación en vehículos que van desde sedanes hasta autobuses tipo turístico.
Según el reporte, Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. obtuvo $29,450.00 MXN. por el costo de estos servicios en los estados de Baja California, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, siendo la empresa más beneficiada.
Lo más leído hoy:
Asimismo, BC CAP Development, S. de R.L. de C.V.: cobró$58,100.00 MXN por los servicios en Baja California Sur y Sinaloa.
Comercializadora de la Península del Mayab, S.A. de C.V se ocupó de Campeche y Chiapas, por $56,750.00 MXN.
Finalmente, Galbher, S.A. de C.V.: brindó servicios en Colima y Zacatecas, con precios unitarios de $53,700.00 MXN.
En octubre pasado, el periódico Reforma reveló que el gobierno de México gasta un promedio de 100,000 pesos al mes (5,125 dólares) por cada uno de los 3,101 médicos cubanos contratados.
El salario mensual de los sanitarios asciende a 27,000 pesos (más de 1,300 dólares), que son depositados a una empresa estatal de La Habana; además de los 77,394 pesos promedio al mes (cerca de 4,000 dólares) que el gobierno mexicano desembolsa por cada uno, por concepto de gastos de transporte, alimentación y hospedaje.
Preguntas Frecuentes sobre el Programa de Médicos Cubanos en México
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuánto gastó México en el programa de médicos cubanos en 2025?
El gobierno mexicano gastó aproximadamente 113 millones de dólares en 2025 en la alimentación, transporte y hospedaje de los médicos cubanos. Estos gastos fueron canalizados a través de contratos con varias empresas encargadas de proveer estos servicios.
¿Cuál es el salario que reciben los médicos cubanos en México?
Los médicos cubanos reciben un salario mensual de aproximadamente 27,000 pesos (más de 1,300 dólares), que son depositados a una empresa estatal de La Habana. Además, el gobierno mexicano gasta en promedio 77,394 pesos mensuales adicionales por concepto de gastos asociados a su estancia, lo que corresponde a cerca de 4,000 dólares por médico.
¿El programa de médicos cubanos en México está siendo evaluado oficialmente?
No existen evaluaciones oficiales sobre el rendimiento de los médicos cubanos en México. Ni la Secretaría de Salud, ni el IMSS ni el IMSS-Bienestar poseen métricas o reportes sobre la efectividad de estos profesionales en las zonas donde fueron asignados.
¿Cuál es el impacto político y económico del convenio entre México y Cuba para el envío de médicos?
El convenio ha sido defendido por el gobierno mexicano a pesar de las críticas internacionales. Para Cuba, representa una fuente importante de ingresos en divisas, mientras que para México es una solución temporal a la falta de médicos en zonas rurales. Sin embargo, hay críticas por la falta de transparencia y control sobre los recursos asignados, así como por las condiciones laborales de los médicos cubanos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.