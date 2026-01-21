Aerolínea sorprende a pasajeros rumbo a Cuba con inesperada medida sobre las maletas

Vídeos relacionados:
Viajeros con destino a Cuba han denunciado que la aerolínea World2Fly está aplicando un recargo de 150 euros por las maletas que no cumplan determinadas condiciones de forma y estructura, lo que ha generado malestar y confusión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La compañía informó que el cobro se registra como un cargo por “equipaje especial” y afecta a maletas que no presentan forma rectangular o cuadrada con todas sus caras lisas, tal y como establece la normativa publicada en el sitio web de World2Fly.
La aerolínea detalla que “para ser aceptado como equipaje facturable, la pieza debe presentar forma rectangular o cuadrada y todas sus caras lisas. Cualquier bulto con forma circular, ovalada, irregular o con superficies no planas será considerado equipaje especial, sujeto a condiciones específicas”.
World2Fly también recuerda que las maletas facturadas no pueden superar los 23 kilogramos de peso, aunque se permite llegar a 27 previo pago adicional, y recomienda no incluir medicinas, joyas o documentos importantes en ese equipaje.
"La maleta no puede superar los 158 cm (alto + ancho + largo). Las asas, bolsillos y ruedas deben estar incluidas en dichas dimensiones", advierten.
Cada pasajero puede llevar, además, un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos y un artículo personal pequeño.
Varios pasajeros afectados explicaron que, al intentar facturar, se les indicó que sus maletas no cumplían con el criterio de “caras lisas” o “forma rectangular” y debían abonar el importe adicional.
Esta normativa estricta ha generado malestar en los viajeros que llegan al aeropuerto sin información sobre este cambio en la política de equipaje facturable. También han comenzado a surgir los "vendedores de maletas clandestinos", pero CiberCuba no ha logrado confirmar el precio que piden estas personas por esa mercancía.
Fuentes del aeropuerto apuntaron que este tipo de situaciones suele depender de la clasificación que cada aerolínea aplica a su equipaje especial, por lo que el personal de facturación actúa conforme a las normas internas de cada compañía.
Barajas ya había advertido controles más estrictos
Desde diciembre el aeropuerto de Madrid-Barajas endureció los controles sobre el equipaje en vuelos hacia Cuba. La agencia Cuba Tulike alertó sobre posibles costes y demoras en la facturación de bultos redondos o sin base estable, conocidos popularmente como maletas bola.
En ese contexto, el nuevo requisito formal de World2Fly genera preocupación de los pasajeros cubanos, quienes suelen viajar con gran cantidad de equipaje destinado a familiares en la isla.
Algunos pasajeros señalan que la medida complica la planificación de sus vuelos y aumenta los gastos en un momento de alta demanda y limitaciones económicas.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas medidas de equipaje de World2Fly rumbo a Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué World2Fly está cobrando un recargo por las maletas que no tienen forma rectangular?
World2Fly aplica un recargo de 150 euros a las maletas que no cumplen con la forma rectangular o cuadrada con caras lisas. Esto se debe a que las considera equipaje especial, según la normativa publicada en su sitio web. Esta medida ha generado malestar entre los pasajeros, ya que muchos no estaban informados de este cambio en las políticas de equipaje.
¿Cuáles son las condiciones de peso para el equipaje facturado con World2Fly?
El equipaje facturado con World2Fly no puede superar los 23 kilogramos. Sin embargo, se permite aumentar el peso hasta 27 kilogramos pagando un importe adicional. La aerolínea también recomienda no incluir artículos valiosos como medicinas, joyas o documentos importantes en el equipaje facturado.
¿Qué equipaje de mano permite World2Fly?
Cada pasajero puede llevar un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos junto con un artículo personal pequeño. Este tipo de equipaje está sujeto a las normas de seguridad del aeropuerto y debe caber en los compartimentos del avión o debajo del asiento del pasajero.
¿Cómo han reaccionado los pasajeros ante las nuevas políticas de equipaje de World2Fly?
Los pasajeros han expresado malestar y confusión debido a la falta de información previa sobre las nuevas normativas de equipaje de World2Fly. Estas medidas han complicado la planificación de los viajes y aumentado los costos, especialmente en un contexto de alta demanda y limitaciones económicas para los pasajeros que viajan a Cuba.
