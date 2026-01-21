Aerolínea sorprende a pasajeros rumbo a Cuba con inesperada medida sobre las maletas

Vídeos relacionados:

Viajeros con destino a Cuba han denunciado que la aerolínea World2Fly está aplicando un recargo de 150 euros por las maletas que no cumplan determinadas condiciones de forma y estructura, lo que ha generado malestar y confusión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La compañía informó que el cobro se registra como un cargo por “equipaje especial” y afecta a maletas que no presentan forma rectangular o cuadrada con todas sus caras lisas, tal y como establece la normativa publicada en el sitio web de World2Fly.

La aerolínea detalla que “para ser aceptado como equipaje facturable, la pieza debe presentar forma rectangular o cuadrada y todas sus caras lisas. Cualquier bulto con forma circular, ovalada, irregular o con superficies no planas será considerado equipaje especial, sujeto a condiciones específicas”.

World2Fly también recuerda que las maletas facturadas no pueden superar los 23 kilogramos de peso, aunque se permite llegar a 27 previo pago adicional, y recomienda no incluir medicinas, joyas o documentos importantes en ese equipaje.

"La maleta no puede superar los 158 cm (alto + ancho + largo). Las asas, bolsillos y ruedas deben estar incluidas en dichas dimensiones", advierten.

Cada pasajero puede llevar, además, un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos y un artículo personal pequeño.

Varios pasajeros afectados explicaron que, al intentar facturar, se les indicó que sus maletas no cumplían con el criterio de “caras lisas” o “forma rectangular” y debían abonar el importe adicional.

Esta normativa estricta ha generado malestar en los viajeros que llegan al aeropuerto sin información sobre este cambio en la política de equipaje facturable. También han comenzado a surgir los "vendedores de maletas clandestinos", pero CiberCuba no ha logrado confirmar el precio que piden estas personas por esa mercancía.

Fuentes del aeropuerto apuntaron que este tipo de situaciones suele depender de la clasificación que cada aerolínea aplica a su equipaje especial, por lo que el personal de facturación actúa conforme a las normas internas de cada compañía.

Barajas ya había advertido controles más estrictos

Desde diciembre el aeropuerto de Madrid-Barajas endureció los controles sobre el equipaje en vuelos hacia Cuba. La agencia Cuba Tulike alertó sobre posibles costes y demoras en la facturación de bultos redondos o sin base estable, conocidos popularmente como maletas bola.

En ese contexto, el nuevo requisito formal de World2Fly genera preocupación de los pasajeros cubanos, quienes suelen viajar con gran cantidad de equipaje destinado a familiares en la isla.

Algunos pasajeros señalan que la medida complica la planificación de sus vuelos y aumenta los gastos en un momento de alta demanda y limitaciones económicas.