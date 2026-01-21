"No viro más": cubano que regresó de EE.UU. defiende su decisión y presume de autos en Cuba

Ver más

Un cubano identificado como @yandrydz volvió a provocar debate en TikTok tras difundir nuevos videos en los que reafirma su decisión de regresar a Cuba desde Estados Unidos y asegura que no tiene intención de volver. En las grabaciones, defiende su postura con el argumento de que “en Cuba no hay libertad de expresión, pero en Estados Unidos no hay libertad de tiempo”.

El joven, que ha compartido su historia tras haberse “autodeportado” de Estados Unidos, publicó un video en el que compara la vida en ambos países y sostiene que, a diferencia de la falta de libertad de expresión en Cuba, en territorio estadounidense las personas viven atrapadas en jornadas de trabajo que les impiden disfrutar su tiempo. “En Cuba con dinero es donde mejor se vive, eso no te lo tiene que decir nadie”, afirma en el video publicado en TikTok.

La publicación, que acumula miles de visualizaciones, generó cientos de comentarios y reacciones divididas. Algunos usuarios lo respaldaron por priorizar su bienestar personal, mientras otros lo cuestionaron por ignorar la situación económica y social del país. “Puedes decirme bajito también, dónde haces el dinero por favor”, escribió una persona, recordándole que “en Cuba no existe no solo la libertad de expresión, no existe nada”.

El joven respondió a las críticas asegurando que había logrado estabilidad económica antes de regresar a la isla: “En Cuba los hice para irme, y en EE.UU. lo hice el doble para vivir el resto de mi vida sin trabajar, de hecho ya boté el despertador de las 5 am.”

En otro video mostró dos autos y volvió a rechazar la posibilidad de regresar a Estados Unidos. “Me fui de Estados Unidos y no viro más, no viro más”, dijo mientras presumía los vehículos. “Uno que es para salir, ese es para disfrutar, ese no es para trabajar (…) ¿para qué yo quiero estar en Estados Unidos? ¿Para estar igual que ustedes a las 5 de la mañana levantándome? Quédate tú con eso, yo no quiero eso, yo quiero disfrutar mi vida.”

Las nuevas declaraciones reavivaron el debate en redes. Entre los comentarios, varios usuarios advirtieron que “cuando se le acabe el dinero” o “si se enferma”, su situación cambiaría. Otros respondieron con ironía, afirmando que preferían “levantarse a las 5 am pero con libertad”. Aun así, el joven insistió: “Eso ponle el cuño, que no regreso más para la esclavitud.”

Lo más leído hoy:

El caso forma parte de una tendencia reciente de cubanos que aseguran haber regresado voluntariamente del extranjero, alegando que en la isla pueden vivir “sin estrés” o “en paz”. Sin embargo, estas experiencias personales generan debate y escepticismo, especialmente en un contexto marcado por apagones, inflación y escasez de productos básicos.

En su primera aparición viral, el mismo usuario mostró su vivienda equipada con paneles solares y un auto moderno, afirmando que había trabajado en Estados Unidos para regresar y vivir “sin despertadores ni horarios”. La combinación de ese discurso y las imágenes de prosperidad han convertido su caso en uno de los más comentados de las últimas semanas.

Aunque algunos destacan su derecho a decidir cómo y dónde vivir, la mayoría de las reacciones apuntan a la brecha entre su visión individual y la realidad que enfrenta la población en Cuba. Su mensaje, centrado en la búsqueda de tranquilidad personal, contrasta con un país donde la estabilidad económica y el bienestar siguen fuera del alcance de la mayoría.