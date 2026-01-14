Regresa a vivir a Cuba después de 4 años en EE.UU. y explica por qué: "Dios me sacó de allí"

La cubana Karina Argos Viera sorprendió a muchos de sus seguidores al revelar en un video publicado en TikTok que decidió regresar a Cuba después de cuatro años viviendo en Estados Unidos bajo el estatus migratorio I-220A.
“Después de cuatro años viviendo en los Estados Unidos, esta es la pregunta del millón. Muchos me preguntan por qué lo hice, si estoy loca o si me rendí. No me rendí, simplemente tomé una decisión por mi paz”, dijo la joven en el video, que se ha vuelto viral entre cubanos dentro y fuera de la isla.
Argos explicó que su regreso se produjo tras una cita con las autoridades de inmigración (ICE) el pasado 18 de septiembre, donde vivió lo que describió como “las dos peores horas” de su vida en Estados Unidos.
“Me metieron en un cuarto y me dejaron ahí dos horas. No me hicieron nada, pero el terror que se vive ahí adentro no se lo deseo a nadie”, relató.
La joven dijo haber sentido miedo ante las recientes detenciones de migrantes con casos pendientes y aseguró que prefería “vivir tranquila” junto a su familia en Cuba antes que enfrentar una posible deportación desde un centro de detención.
“Yo tomé la decisión de regresarme a mi país, a mi casa, donde está mi familia. La vida es una sola y lo que está para ti, aunque te quites, será. Le pedí a Dios que hiciera su voluntad y no la mía”, expresó Argos, visiblemente emocionada.
Lo más leído hoy:
La cubana rechazó las críticas que ha recibido por su decisión y defendió su derecho a elegir lo que considera mejor para su bienestar. “No me dejé vencer. Mientras tenga vida y salud, nadie me ha vencido. No vivo para quedar bien con el mundo, sino conmigo”, afirmó.
En su mensaje final, la joven lamentó la costumbre de muchos cubanos de juzgar las decisiones ajenas. “El cubano ha normalizado la crítica. Critican si te vas, si te quedas o si regresas. Dejen vivir a los demás en paz. Cada cual que haga lo que lo haga feliz”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de cubanos desde Estados Unidos a Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué decidió Karina Argos regresar a Cuba después de vivir en Estados Unidos?
Karina Argos decidió regresar a Cuba por su paz y tranquilidad, después de experimentar miedo durante una cita con las autoridades de inmigración en Estados Unidos. Aunque no se le hizo nada durante su detención temporal, el terror vivido fue suficiente para que optara por reunirse con su familia en su país natal.
¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de migrantes cubanos para regresar a Cuba?
Los factores principales que influyen en el regreso de migrantes cubanos son el miedo a la deportación, la presión emocional de estar lejos de la familia y el deseo de vivir en paz. Además, las experiencias negativas con el proceso migratorio, como el estatus I-220A, y el agotamiento psicológico también juegan un papel crucial en la decisión de regresar a la isla.
¿Cómo reaccionan las redes sociales ante el regreso de cubanos a su país?
Las reacciones en redes sociales son variadas, desde críticas que ven el regreso como una rendición hasta apoyos que respetan la decisión personal de cada individuo. Algunos usuarios empatizan con el deseo de reunirse con la familia, mientras otros cuestionan el retorno a un país con dificultades económicas y sociales.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos con estatus migratorio I-220A en Estados Unidos?
Los cubanos con estatus migratorio I-220A enfrentan desafíos como la incertidumbre legal, el temor a la deportación y el estrés emocional. Este estatus permite a los inmigrantes vivir en EE.UU. bajo supervisión mientras se resuelven sus casos, pero el proceso es agotador y lleva a muchos a considerar regresar a Cuba.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.