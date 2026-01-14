Regresa a vivir a Cuba después de 4 años en EE.UU. y explica por qué: "Dios me sacó de allí"

Ver más

La cubana Karina Argos Viera sorprendió a muchos de sus seguidores al revelar en un video publicado en TikTok que decidió regresar a Cuba después de cuatro años viviendo en Estados Unidos bajo el estatus migratorio I-220A.

“Después de cuatro años viviendo en los Estados Unidos, esta es la pregunta del millón. Muchos me preguntan por qué lo hice, si estoy loca o si me rendí. No me rendí, simplemente tomé una decisión por mi paz”, dijo la joven en el video, que se ha vuelto viral entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Argos explicó que su regreso se produjo tras una cita con las autoridades de inmigración (ICE) el pasado 18 de septiembre, donde vivió lo que describió como “las dos peores horas” de su vida en Estados Unidos.

“Me metieron en un cuarto y me dejaron ahí dos horas. No me hicieron nada, pero el terror que se vive ahí adentro no se lo deseo a nadie”, relató.

La joven dijo haber sentido miedo ante las recientes detenciones de migrantes con casos pendientes y aseguró que prefería “vivir tranquila” junto a su familia en Cuba antes que enfrentar una posible deportación desde un centro de detención.

“Yo tomé la decisión de regresarme a mi país, a mi casa, donde está mi familia. La vida es una sola y lo que está para ti, aunque te quites, será. Le pedí a Dios que hiciera su voluntad y no la mía”, expresó Argos, visiblemente emocionada.

Lo más leído hoy:

La cubana rechazó las críticas que ha recibido por su decisión y defendió su derecho a elegir lo que considera mejor para su bienestar. “No me dejé vencer. Mientras tenga vida y salud, nadie me ha vencido. No vivo para quedar bien con el mundo, sino conmigo”, afirmó.

En su mensaje final, la joven lamentó la costumbre de muchos cubanos de juzgar las decisiones ajenas. “El cubano ha normalizado la crítica. Critican si te vas, si te quedas o si regresas. Dejen vivir a los demás en paz. Cada cual que haga lo que lo haga feliz”, concluyó.