Ver más

El reality El Rancho de Destino sigue dando de qué hablar tras la expulsión de Bryan “El Vaquero” y el dominicano Atuedad, quienes protagonizaron el polémico episodio del pastel que se volvió viral en redes. Aunque ambos quedaron fuera del concurso, las reacciones continúan, especialmente después de que Destino Positivo, creador del programa, comentara lo ocurrido y lanzara un consejo que generó debate.

Durante una charla en el set, Destino analizó el conflicto desde una perspectiva empresarial, señalando que Atuedad había sabido capitalizar la polémica. “Lo de la torta fue viral y cambió su contenido. Ahora anda con una torta haciéndole publicidad a todo el mundo y ganando dinero”, dijo. En contraste, opinó que Bryan no estaba aprovechando su momento: “Él tiene la misma popularidad en la calle, pero se ha quedado encerrado. Brother, ponte a sacarle dinero. Yo hubiera salido con la cara blanca de torta buscando business”.

Las palabras no tardaron en llegar a oídos de Bryan, quien decidió responder desde sus redes a Destino. “Yo facturo más que Atuedad sin necesidad de hacer el ridículo”, escribió en sus historias, acompañando su mensaje del video de Destino en el set hablando sobre esto.

El cubano también aseguró que se mantiene enfocado en sus proyectos personales y que no necesita recurrir a controversias para destacar: “Más adelante te enseño por qué estoy en mi esquina enfocado”, añadió, dejando claro que está enfocado en sus propios proyectos.

El Rancho de Destino se ha consolidado como uno de los realities más seguidos entre el público latino, precisamente por su mezcla de convivencia y constantes tensiones entre los concursantes. Aunque el formato ha generado momentos divertidos y virales, también ha estado marcado por fuertes discusiones, expulsiones y controversias que mantienen a los espectadores atentos a cada nuevo episodio.