Cubano revela por qué dejó EE.UU. y lo que le pasó cuando se fue: "Cuba me cerró las puertas"

Ver más

Un cubano aseguró en un video publicado en TikTok que abandonó Estados Unidos por decisión propia, tras los recientes cambios migratorios impulsados durante el gobierno de Donald Trump. El joven contó que su país natal, Cuba, no lo aceptó de regreso y terminó residiendo en México “por obligación”.

El cubano, identificado en TikTok como @elpesao24, explicó que decidió salir de Estados Unidos voluntariamente, aunque reconoció que el endurecimiento de las políticas migratorias influyó en su decisión.

“Esta es la pregunta que se hace todo el mundo: ¿te fuiste de Estados Unidos, dónde estás? Bueno, ya ha pasado casi tres meses de esta situación. Les comento que sí fui expulsado de Estados Unidos; o sea, no me deportaron, salí voluntario”, relató en el video.

El joven afirmó que, tras la vuelta de Donald Trump a la presidencia, se han producido “muchos revuelos con el tema migración” y que las autoridades están deportando a quienes no tienen su documentación en regla.

“Desde que entró Trump a la presidencia hubo muchos revuelos con el tema migración. Todas las personas que no tuvieron sus papeles en regla están siendo deportadas hacia su país”, aseguró.

Actualmente, vive en México, donde se encuentra desde octubre. Según contó, Cuba no lo aceptó como ciudadano al intentar regresar. “Me dieron la opción México, y por eso me vine para acá. Si hubiese sido por mí, me hubiese ido a Uruguay, que es un país que conozco y donde tengo mucha gente que me quiere”, explicó.

Lo más leído hoy:

El cubano dijo que comparte su historia “para que todos conozcan la realidad”, y cerró su mensaje con un agradecimiento a sus seguidores: “Salud y bendiciones.”

Su testimonio refleja la incertidumbre que viven muchos migrantes cubanos en Estados Unidos ante el refuerzo de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Trump, así como la negativa del régimen cubano a recibir de vuelta a nacionales que salieron del país sin autorización oficial.