Cubano revela por qué dejó EE.UU. y lo que le pasó cuando se fue: "Cuba me cerró las puertas"

Un cubano aseguró en un video publicado en TikTok que abandonó Estados Unidos por decisión propia, tras los recientes cambios migratorios impulsados durante el gobierno de Donald Trump. El joven contó que su país natal, Cuba, no lo aceptó de regreso y terminó residiendo en México “por obligación”.
El cubano, identificado en TikTok como @elpesao24, explicó que decidió salir de Estados Unidos voluntariamente, aunque reconoció que el endurecimiento de las políticas migratorias influyó en su decisión.
“Esta es la pregunta que se hace todo el mundo: ¿te fuiste de Estados Unidos, dónde estás? Bueno, ya ha pasado casi tres meses de esta situación. Les comento que sí fui expulsado de Estados Unidos; o sea, no me deportaron, salí voluntario”, relató en el video.
El joven afirmó que, tras la vuelta de Donald Trump a la presidencia, se han producido “muchos revuelos con el tema migración” y que las autoridades están deportando a quienes no tienen su documentación en regla.
“Desde que entró Trump a la presidencia hubo muchos revuelos con el tema migración. Todas las personas que no tuvieron sus papeles en regla están siendo deportadas hacia su país”, aseguró.
Actualmente, vive en México, donde se encuentra desde octubre. Según contó, Cuba no lo aceptó como ciudadano al intentar regresar. “Me dieron la opción México, y por eso me vine para acá. Si hubiese sido por mí, me hubiese ido a Uruguay, que es un país que conozco y donde tengo mucha gente que me quiere”, explicó.
El cubano dijo que comparte su historia “para que todos conozcan la realidad”, y cerró su mensaje con un agradecimiento a sus seguidores: “Salud y bendiciones.”
Su testimonio refleja la incertidumbre que viven muchos migrantes cubanos en Estados Unidos ante el refuerzo de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Trump, así como la negativa del régimen cubano a recibir de vuelta a nacionales que salieron del país sin autorización oficial.
Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria de cubanos en EE.UU. y México
Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria de cubanos en EE.UU. y México
¿Por qué un cubano decidió dejar Estados Unidos y mudarse a México?
El cubano, identificado como @elpesao24 en TikTok, decidió salir voluntariamente de Estados Unidos debido al endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. A pesar de que intentó regresar a Cuba, su país natal no lo aceptó de regreso, y como resultado, terminó residiendo en México. En su testimonio, mencionó que México fue la opción que le ofrecieron, aunque él prefería ir a Uruguay.
¿Por qué Cuba no acepta de regreso a algunos de sus ciudadanos?
El régimen cubano, a menudo, no acepta de regreso a nacionales que salieron del país sin autorización oficial, lo que genera una situación de incertidumbre para muchos migrantes que intentan regresar. Este comportamiento refleja la postura política restrictiva y controladora del gobierno cubano, que prefiere mantener a sus ciudadanos bajo vigilancia y control dentro de la isla.
¿Cómo pueden los cubanos deportados a México regularizar su situación legal?
Los cubanos deportados a México tienen varias opciones para regularizar su situación legal. Pueden optar por la regularización migratoria por vínculo familiar, si tienen cónyuges o hijos mexicanos. También pueden solicitar la regularización por razones humanitarias o la revalidación de documentos obtenidos durante su tránsito por México. Si no cuentan con estos recursos, presentar una solicitud de refugio podría ser una alternativa viable.
¿Qué impacto tiene la política migratoria de Trump en los cubanos en EE.UU.?
La política migratoria de Trump ha generado un ambiente de incertidumbre y temor entre los cubanos en EE.UU., ya que se han intensificado las deportaciones de aquellos que no tienen su documentación en regla. Además, las nuevas revisiones de Green Cards y el endurecimiento de las medidas migratorias han complicado la situación legal de muchos cubanos que residen en el país. Estas políticas han llevado a muchos a considerar otras opciones, como mudarse a países vecinos como México.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.