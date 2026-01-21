“No llegan ni a cerveza de pipa”: Cubana arrasa en TikTok con su dura opinión sobre los hombres cubanos

Ver más

Una cubana residente en el extranjero se volvió viral en TikTok tras publicar un video en el que critica duramente a los hombres de su país. En el clip, asegura que “los cubanos se creen la última Coca-Cola del desierto y no llegan ni a cerveza de pipa”, lo que ha generado miles de reacciones y comentarios de apoyo en redes sociales.

La mujer, identificada en TikTok como @cubanamexicana8604, publicó el video en respuesta a una venezolana que suele hablar sobre sus experiencias sentimentales con cubanos.

Con tono directo, la cubana aseguró que, aunque hay hombres buenos, la mayoría “se creen la última Coca-Cola del desierto y no llegan ni a cerveza de pipa”.

“Yo soy cubana, voy para 40 años y los he tenido de todo tipo: buenos, malos y regulares. Pero esta cubana no se enreda más con ninguno. Los cubanos son una sal”, afirmó.

La creadora explicó que incluso su expareja fue un cirujano cubano, y que tiene hijas con un hombre “muy trabajador y proveedor”, pero sostuvo que la mayoría de los cubanos “no dan ni dicen dónde hay”.

“Cubana que me oyes: estás en un país donde la variedad sobra. Prueba otras cosas, mi amor. Salte de ese círculo vicioso”, aconsejó a las mujeres cubanas que viven fuera de la Isla.

El video acumula miles de reproducciones y comentarios, con usuarias que aplauden su franqueza y aseguran sentirse identificadas con su testimonio.

Entre los comentarios más destacados, muchas mujeres apoyaron su mensaje con frases como: “Estoy de acuerdo contigo! Yo estuve 18 años con uno y no regreso jamás. Lol, bendiciones”

“Yo también regalo todos”, “Somos dos, amiga jajajaja”, “Yo también te apoyo”, “Y no pienso discutirlo con nadie”, “Me encanta y me fascina con la verdad que hablas!” o “Yo estoy muy de acuerdo contigo, miles de bendiciones”.

Mientras unas usuarias aplauden la sinceridad de la cubana, otras defienden el carácter y la nobleza de los hombres de la Isla, lo que ha encendido una animada conversación sobre relaciones, cultura y migración entre cubanos y latinoamericanos.