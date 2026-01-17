Así es el domingo cualquiera de una doctora en Cuba: "Vivimos adelantando el almuerzo"

La usuaria cubana @dra.daniela._mir compartió en TikTok un video que muestra cómo transcurren los domingos para muchos profesionales en la isla, entre las tareas del hogar, la cocina improvisada y el intento de mantener la rutina en medio de las carencias cotidianas.
“Así son los domingos viviendo en Cuba, y el que es cubano lo sabe: desde bien temprano la gente lavando la ropa aprovechando el agua, porque domingo aquí no es descanso”, dice la joven doctora en su video, mientras muestra escenas de su día.
En las imágenes se observan niños jugando en la calle con pelotas improvisadas, ropa tendida al sol y una cocina modesta donde la profesional prepara el almuerzo con los pocos ingredientes disponibles. “Aquí se cocina con lo que hay, no hay lujos, no sobra nada, pero el domingo se siente diferente”, añade.
El testimonio, que se ha hecho viral entre los usuarios cubanos, resume con naturalidad la vida cotidiana en la isla: la lucha constante por “inventar” con lo que aparece, sin descanso ni respiro, incluso en el día tradicionalmente destinado al descanso familiar.
“Vivimos adelantando el almuerzo, pensando en la comida, dejando todo listo para la semana”, dice Daniela, quien combina su labor médica con las responsabilidades del hogar. “Así se vive en Cuba: sencillo, real y lleno de costumbres”.
Muchos internautas se sintieron identificados con sus palabras y compartieron experiencias similares en los comentarios. “Así mismo, mi hermana, el domingo es el único día que uno medio respira”, escribió una usuaria. Otro añadió: “Eso es Cuba, trabajar hasta los domingos y cocinar con lo que haya”.
El video se suma a la creciente ola de contenidos en redes sociales que reflejan la vida real de los cubanos dentro de la isla, marcada por la escasez, los apagones y la creatividad constante para sobrevivir al día a día.
Preguntas frecuentes sobre la vida cotidiana en Cuba
¿Cómo es un domingo típico para un profesional en Cuba?
Un domingo típico para un profesional en Cuba, como lo describe la doctora Daniela, está lejos de ser un día de descanso. Es un día lleno de actividades domésticas, como lavar ropa aprovechando las pocas horas de agua disponibles, cocinar con escasos ingredientes y preparar todo para la semana. Todo esto ocurre en un contexto de carencias y sin las comodidades que se esperarían en un día de descanso.
¿Cuál es la situación energética actual en Cuba?
La situación energética en Cuba es grave, caracterizada por apagones prolongados que pueden durar hasta 24 horas. La generación eléctrica no es suficiente para cubrir la demanda, con un déficit que supera los 1,500 megavatios. Este problema afecta la rutina diaria, obligando a la población a realizar múltiples tareas durante las pocas horas de electricidad disponibles.
¿Cómo afecta la escasez de recursos a la vida cotidiana en Cuba?
La escasez de recursos en Cuba afecta profundamente la vida cotidiana. Las familias deben "inventar" con lo que tienen, cocinando con leña o carbón por falta de gas y electricidad, y enfrentando la inflación que hace que los salarios no alcancen para cubrir necesidades básicas. Esta situación obliga a los cubanos a vivir en un constante estado de improvisación y búsqueda de soluciones creativas para sobrevivir.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la visibilización de la realidad cubana?
Las redes sociales se han convertido en una plataforma crucial para que los cubanos compartan su realidad cotidiana. Testimonios en plataformas como TikTok muestran la vida diaria en la isla, documentando la escasez, los apagones y las estrategias de supervivencia de las familias cubanas. Estos relatos han capturado la atención internacional y han generado debates sobre la situación en Cuba.
