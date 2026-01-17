Así es el domingo cualquiera de una doctora en Cuba: "Vivimos adelantando el almuerzo"

Ver más

La usuaria cubana @dra.daniela._mir compartió en TikTok un video que muestra cómo transcurren los domingos para muchos profesionales en la isla, entre las tareas del hogar, la cocina improvisada y el intento de mantener la rutina en medio de las carencias cotidianas.

“Así son los domingos viviendo en Cuba, y el que es cubano lo sabe: desde bien temprano la gente lavando la ropa aprovechando el agua, porque domingo aquí no es descanso”, dice la joven doctora en su video, mientras muestra escenas de su día.

En las imágenes se observan niños jugando en la calle con pelotas improvisadas, ropa tendida al sol y una cocina modesta donde la profesional prepara el almuerzo con los pocos ingredientes disponibles. “Aquí se cocina con lo que hay, no hay lujos, no sobra nada, pero el domingo se siente diferente”, añade.

El testimonio, que se ha hecho viral entre los usuarios cubanos, resume con naturalidad la vida cotidiana en la isla: la lucha constante por “inventar” con lo que aparece, sin descanso ni respiro, incluso en el día tradicionalmente destinado al descanso familiar.

“Vivimos adelantando el almuerzo, pensando en la comida, dejando todo listo para la semana”, dice Daniela, quien combina su labor médica con las responsabilidades del hogar. “Así se vive en Cuba: sencillo, real y lleno de costumbres”.

Muchos internautas se sintieron identificados con sus palabras y compartieron experiencias similares en los comentarios. “Así mismo, mi hermana, el domingo es el único día que uno medio respira”, escribió una usuaria. Otro añadió: “Eso es Cuba, trabajar hasta los domingos y cocinar con lo que haya”.

Lo más leído hoy:

El video se suma a la creciente ola de contenidos en redes sociales que reflejan la vida real de los cubanos dentro de la isla, marcada por la escasez, los apagones y la creatividad constante para sobrevivir al día a día.