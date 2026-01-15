Cubana compra su primera casa en EE.UU. tras casi 25 años en el país y esto fue lo que consiguió

Ver más

Una cubana residente en Estados Unidos compartió con emoción la historia de cómo, tras casi 25 años en el país, logró comprar su primera casa, un sueño que había postergado durante décadas.

“Ya son casi 25 años que llevo en este país y mi esposo, desde que llegué, siempre quiso comprar casa cuando estaban bien baratas. Pero yo no quería, porque siempre me dejé llenar los oídos de cosas negativas”, contó la mujer en el video que se ha hecho viral entre la comunidad cubana.

La cubana explicó que hace ocho meses lograron concretar la compra del inmueble y, desde entonces, han estado haciendo arreglos poco a poco. En las imágenes, muestra con orgullo el proceso de remodelación de su cocina, uno de los espacios que más ilusión le hacía transformar.

“Yo siempre dije que el día que tuviera mi casita quería tener una cocina clarita, para que se viera más amplia, más limpia. Y bueno, llegó el día”, expresó mientras enseñaba el antes y el después de la renovación.

Aunque reconoció que la decoración podría parecer “cargada” para algunos, aseguró que le encanta tal como está y pidió a sus seguidores sus opiniones y sugerencias.

El testimonio ha conmovido a muchos usuarios que se identifican con su historia de esfuerzo y perseverancia, reflejo de los sueños que acompañan a miles de cubanos que emigran a Estados Unidos en busca de una vida mejor.