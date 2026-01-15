Cobró en Cuba su primer sueldo de TikTok y esto fue lo que se compró: "¡Un sueño cumplido!"

Ver más

La creadora cubana conocida como @keki_mami celebró en TikTok un logro muy especial: con su primer pago recibido de la plataforma pudo comprarse un refrigerador, uno de los electrodomésticos más necesarios —y costosos— en la Cuba actual.

“Vivo en Cuba y gracias a TikTok al fin pude comprarme mi refrigerador”, contó la joven en el video que rápidamente se volvió viral. “Para nadie es un secreto que este es uno de los electrodomésticos más importantes en una casa. En lo personal ya estaba volviéndome loca con la comida rápida y sin poder tomarme ni un vasito de agua fría”, añadió.

En el video, la joven muestra el momento en que llega el nuevo refri a su casa, junto a su familia, quienes la ayudaron a preparar el almuerzo y celebrar el acontecimiento.

“Fue una locura, mi amor se tomó un biberón de yogur y se metió en la comida de nosotros, pero lo importante es que ya está aquí el refri más esperado de la historia”, relató entre risas.

La cubana agradeció a sus seguidores en TikTok e Instagram por el apoyo que le permitió alcanzar este objetivo: “Definitivamente esta plataforma es un antes y un después en mi vida. Doy gracias a Dios y a cada personita que por acá me dio ese apoyo incondicional”.

En un país donde los precios de los electrodomésticos se disparan en el mercado informal y los salarios apenas alcanzan para cubrir la alimentación básica, el gesto de @keki_mami refleja cómo muchos cubanos buscan nuevas alternativas económicas en redes sociales, sorteando las limitaciones del sistema.

“Lo conectamos a medianoche, después de ocho horas de espera. Estaba llena de emoción”, concluyó la joven, que cerró su publicación con un mensaje de gratitud y optimismo para su comunidad digital.

“Gracias a Dios, a TikTok y a mis seguidoras, hoy tengo mi refri. Es un sueño cumplido”, escribió.