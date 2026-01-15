Cobró en Cuba su primer sueldo de TikTok y esto fue lo que se compró: "¡Un sueño cumplido!"

La creadora cubana conocida como @keki_mami celebró en TikTok un logro muy especial: con su primer pago recibido de la plataforma pudo comprarse un refrigerador, uno de los electrodomésticos más necesarios —y costosos— en la Cuba actual.
“Vivo en Cuba y gracias a TikTok al fin pude comprarme mi refrigerador”, contó la joven en el video que rápidamente se volvió viral. “Para nadie es un secreto que este es uno de los electrodomésticos más importantes en una casa. En lo personal ya estaba volviéndome loca con la comida rápida y sin poder tomarme ni un vasito de agua fría”, añadió.
En el video, la joven muestra el momento en que llega el nuevo refri a su casa, junto a su familia, quienes la ayudaron a preparar el almuerzo y celebrar el acontecimiento.
“Fue una locura, mi amor se tomó un biberón de yogur y se metió en la comida de nosotros, pero lo importante es que ya está aquí el refri más esperado de la historia”, relató entre risas.
La cubana agradeció a sus seguidores en TikTok e Instagram por el apoyo que le permitió alcanzar este objetivo: “Definitivamente esta plataforma es un antes y un después en mi vida. Doy gracias a Dios y a cada personita que por acá me dio ese apoyo incondicional”.
En un país donde los precios de los electrodomésticos se disparan en el mercado informal y los salarios apenas alcanzan para cubrir la alimentación básica, el gesto de @keki_mami refleja cómo muchos cubanos buscan nuevas alternativas económicas en redes sociales, sorteando las limitaciones del sistema.
Lo más leído hoy:
“Lo conectamos a medianoche, después de ocho horas de espera. Estaba llena de emoción”, concluyó la joven, que cerró su publicación con un mensaje de gratitud y optimismo para su comunidad digital.
“Gracias a Dios, a TikTok y a mis seguidoras, hoy tengo mi refri. Es un sueño cumplido”, escribió.
Preguntas frecuentes sobre los logros económicos de creadores cubanos en TikTok
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo logró la creadora @keki_mami comprarse un refrigerador en Cuba?
@keki_mami pudo comprarse un refrigerador gracias al primer pago que recibió de TikTok. Este logro personal refleja la búsqueda de alternativas económicas por parte de los cubanos a través de las redes sociales, debido a la situación económica en la isla donde los precios de los electrodomésticos son muy altos y los salarios insuficientes.
¿Qué significa para los cubanos comprar un electrodoméstico como un refrigerador?
En Cuba, adquirir un electrodoméstico como un refrigerador es un logro significativo debido a los altos precios en el mercado informal y los bajos salarios en la isla. Representa un gran avance personal y una mejora en la calidad de vida, ya que estos productos son esenciales pero difíciles de obtener para la mayoría de los cubanos.
¿Cómo se está usando TikTok por parte de los cubanos para mejorar sus condiciones de vida?
Muchos cubanos están utilizando TikTok para generar ingresos que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Logran monetizar su contenido y recibir pagos que utilizan para comprar bienes necesarios, apoyar a familiares y lograr metas personales, como adquirir electrodomésticos o incluso propiedades, en un contexto económico complejo.
¿Qué otras historias de éxito de cubanos en TikTok han sido reportadas?
Además de @keki_mami, otras historias como la de @jennymyshop, quien utilizó su primer pago de TikTok para comprar un refrigerador para su madre, demuestran cómo los cubanos están logrando mejorar la vida de sus familias gracias a las redes sociales. Estas historias muestran la creatividad y el esfuerzo de los cubanos por buscar alternativas económicas en un entorno desafiante.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.