Una divisa sube de precio y otra baja en la venta informal en Cuba

Otra jornada de cambios en el mercado informal de divisas en Cuba: una moneda baja y otra baja, según refleja este jueves la tasa publicada por el medio independiente elTOQUE.

En las últimas horas ha caído el precio del euro y ha aumentado el de la Moneda Libremente Convertible (MLC). Son las mismas divisas que el día anterior habían sufrido cambios en sus valores.

A las 7:00 a.m. (hora local) de este 22 de enero, el euro se vende como promedio en 530 CUP, lo que supone una caída de cinco unidades en relación con el día anterior.

La Moneda Libremente Convertible, por su parte, sube de 410 a 415 CUP, cinco pesos más que ayer.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso del dólar, la moneda estadounidense retiene los 490 CUP alcanzados el martes de esta semana.

Tasa de cambio hoy 22/01/2026 - 8:05 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 530 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 415 CUP.

La tendencia actual de incremento de las divisas en el mercado informal contrasta con la relativa estabilidad que mostraron el dólar y el euro en diciembre de 2025, ello pese a la entrada en vigor -el día 18 de ese mes- de la llamada "tasa flotante" (Segmento III), que rige en estos momentos el cambio oficial.

Sin embargo, según advirtió en días recientes el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), dicha medida no provocó efectos inmediatos ni alteraciones drásticas.

De acuerdo con los modelos del OMFi, las proyecciones para enero ya anticipaban una inclinación al alza:

Dólar: proyección central de 465 CUP (rango entre 454 y 480 CUP).

Euro: proyección de 505 CUP (rango entre 479 y 515 CUP).

MLC: estimada en torno a 427 CUP (rango entre 398 y 440 CUP).

Los valores actuales -con el dólar tasado a 490 CUP y el euro a 530 CUP- revelan que ambas monedas superaron la previsión, lo que refuerza la percepción de un mercado bajo presión por la incertidumbre y la desconfianza en el peso cubano.

Factores que presionan el mercado

Entre los elementos que explican la tendencia alcista se encontrarían, según elTOQUE:

-La captura del gobernante Nicolás Maduro, que ha generado un nuevo escenario de inestabilidad en Venezuela, socio clave de Cuba.

-Una oferta limitada de divisas, que disminuyó a finales de diciembre y no se ha recuperado del todo.

-El debilitamiento de la confianza en las instituciones cubanas, especialmente tras el congelamiento de divisas en bancos nacionales.

-El uso de la MLC como herramienta de política monetaria, con el Banco Central comprando MLC a tasas similares al dólar, a pesar de su baja demanda real.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 22 de enero:

1 USD = 490 CUP.

5 USD = 2,450 CUP.

10 USD = 4,900 CUP.

20 USD = 9,800 CUP.

50 USD = 24,500 CUP.

100 USD = 49,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 530 CUP.

5 EUR = 2,650 CUP.

10 EUR = 5,300 CUP.

20 EUR = 10,600 CUP

50 EUR = 26,500 CUP.

100 EUR = 53,000 CUP.

200 EUR = 106,000 CUP.