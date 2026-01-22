"Prioridades del gobierno cubano": Denuncian gigantesco basurero frente a una oficina del Poder Popular

Ver más

Una cubana denunció la existencia de un enorme basurero en el municipio de Bauta, Artemisa, justo en la esquina de la oficina del Poder Popular.

En el video, compartido por el periodista Mario J. Pentón en Facebook, se observan montañas de desechos acumulados a pocos metros de cafeterías, restaurantes y de la calle donde se realiza la feria de los agricultores.

Vecinos aseguran que la situación lleva meses sin solución y que el hedor, las moscas y los roedores se han vuelto insoportables. Es un foco de enfermedades, y el gobierno no hace nada, a pesar de los discursos de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, quienes aseguran que este es un tema prioritario para el país.

El problema de la basura afecta a todas las provincias de Cuba. Sin embargo, la falta de combustible, el abandono institucional, los equipos en mal estado y la desorganización de los servicios comunales mantienen a las comunidades sumidas en la insalubridad.

La crisis económica y política en Cuba es una pesadilla diaria. Sin alimentos, con apagones y rodeados de basura, los cubanos intentan sobrevivir entre el abandono y la indiferencia del Estado.