"Prioridades del gobierno cubano": Denuncian gigantesco basurero frente a una oficina del Poder Popular

Una cubana denunció la existencia de un enorme basurero en el municipio de Bauta, Artemisa, justo en la esquina de la oficina del Poder Popular.
En el video, compartido por el periodista Mario J. Pentón en Facebook, se observan montañas de desechos acumulados a pocos metros de cafeterías, restaurantes y de la calle donde se realiza la feria de los agricultores.
Vecinos aseguran que la situación lleva meses sin solución y que el hedor, las moscas y los roedores se han vuelto insoportables. Es un foco de enfermedades, y el gobierno no hace nada, a pesar de los discursos de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, quienes aseguran que este es un tema prioritario para el país.
El problema de la basura afecta a todas las provincias de Cuba. Sin embargo, la falta de combustible, el abandono institucional, los equipos en mal estado y la desorganización de los servicios comunales mantienen a las comunidades sumidas en la insalubridad.
La crisis económica y política en Cuba es una pesadilla diaria. Sin alimentos, con apagones y rodeados de basura, los cubanos intentan sobrevivir entre el abandono y la indiferencia del Estado.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de la basura en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se acumula tanta basura en Cuba?
La acumulación de basura en Cuba se debe a la falta de combustible, el abandono institucional y la desorganización de los servicios comunales. Estos factores han llevado a una situación de insalubridad que afecta a todas las provincias del país. La falta de mantenimiento de los equipos y la escasez de recursos agravan el problema, dejando a los cubanos en condiciones insalubres y expuestos a enfermedades.
¿Qué está haciendo el gobierno cubano para solucionar el problema de la basura?
A pesar de que el gobierno cubano, encabezado por Manuel Marrero y Miguel Díaz-Canel, afirma que la gestión de residuos es una prioridad, no se han logrado resultados visibles en la limpieza de las ciudades. Las autoridades han admitido la falta de recursos y han tratado de involucrar a la población en la gestión de la basura, pero la ineficiencia y el abandono institucional persisten como principales obstáculos.
¿Cómo afecta la acumulación de basura a la salud pública en Cuba?
La acumulación de basura en Cuba representa un riesgo directo para la salud pública, ya que fomenta la proliferación de mosquitos y roedores, principales vectores de enfermedades como el dengue y el chikungunya. La insalubridad en las calles aumenta el riesgo de epidemias, afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos cubanos.
¿Cuál es la respuesta de los ciudadanos cubanos ante la crisis de la basura?
Los ciudadanos cubanos han expresado su descontento y frustración a través de denuncias en redes sociales y medios independientes. La población se siente abandonada y desatendida por el gobierno, y muchos viven en condiciones insalubres sin una solución a la vista. El descontento ciudadano es cada vez más evidente, pero las respuestas oficiales siguen siendo insuficientes.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.