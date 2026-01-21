Golpe a los grandes inversionistas: Trump firma orden para frenar la compra de casas

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva destinada a impedir que grandes inversores institucionales (empresas vinculadas a Wall Street) compren viviendas unifamiliares que, según la Casa Blanca, podrían ser adquiridas por familias.

El documento, titulado “Impedir que Wall Street compita con los compradores de viviendas de Main Street”, plantea como política de la administración que estos actores no sigan desplazando a los compradores particulares en el mercado residencial.

La orden instruye a la administración a emitir definiciones y directrices con plazos específicos:

En 30 días: el Secretario del Tesoro debe elaborar, en consulta con el Asistente del Presidente para Política Económica, las definiciones de “gran inversor institucional” y “vivienda unifamiliar” para implementar la orden.

En 60 días: varias agencias (Agricultura, HUD, Asuntos de Veteranos, Servicios Generales y la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda) deben emitir directrices para evitar, “en la máxima medida permitida por la ley”, que entidades federales y empresas patrocinadas por el gobierno aprueben, aseguren, garanticen, titulicen o faciliten la compra de viviendas unifamiliares por grandes inversores institucionales, y para promover ventas a propietarios-ocupantes (incluyendo disposiciones “anti-elusión”, políticas de “primera vista” y requisitos de divulgación).

Revisión del Tesoro: el documento instruye a Tesoro a revisar reglas y directrices relacionadas con la adquisición o tenencia de viviendas unifamiliares por compradores institucionales y considerar cambios, conforme a ley aplicable.

Antimonopolio: pide al Departamento de Justicia y la FTC revisar adquisiciones sustanciales (incluidas “series de adquisiciones”) para detectar efectos anticompetitivos y priorizar la aplicación de leyes antimonopolio contra estrategias coordinadas de vacantes y precios en mercados locales de alquiler de casas unifamiliares, cuando corresponda.

Transparencia en programas federales: ordena a HUD requerir divulgaciones de propietarios/administradores afiliados en alquileres unifamiliares que participen en programas federales de asistencia, para determinar participación de grandes inversores institucionales “en la máxima medida permitida por la ley”.

Vía legislativa: se ordena elaborar una recomendación legislativa para codificar la política de la Sección 1.

El texto también incluye que la orden se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeta a disponibilidad presupuestaria, y afirma que no crea derechos exigibles contra el gobierno.

En el apartado de propósito y política, la orden afirma que el sueño de comprar vivienda se ha vuelto más difícil por inflación y tasas altas, y sostiene que un número creciente de casas unifamiliares ha sido adquirido por grandes inversores, desplazando a familias —especialmente jóvenes y trabajadoras— que no pueden competir con sus recursos.

“Las personas viven en casas, no las corporaciones”, indica el documento al plantear que su administración actuará para evitar que Wall Street trate los vecindarios como un “mercado bursátil”.

La orden pone el foco en “grandes inversores institucionales”, pero deja el detalle clave para la implementación: qué se considerará “gran” y qué propiedades entran en “vivienda unifamiliar” serán definidas por el Tesoro en el plazo fijado.

Además, contempla excepciones “estrictamente adaptadas” para propiedades construidas para alquiler que se planifiquen y financien como comunidades de renta, entre otras que cada agencia estime apropiadas para cumplir la política.

El anuncio ocurre en medio de un debate nacional sobre la presión que ejercen inversores institucionales en ciertos mercados locales.

Días antes, medios estadounidenses informaron que Trump buscaba impulsar restricciones a estos compradores como parte de su agenda de asequibilidad de vivienda.