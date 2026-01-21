México seguirá enviando petróleo a Cuba: “Siempre vamos a estar ahí”, dice Sheinbaum

Vídeos relacionados:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que su país “siempre va a estar ahí” para apoyar a Cuba con petróleo y ayuda humanitaria, en medio de la crisis energética que vive la isla tras la reducción del suministro venezolano y el embargo de Estados Unidos.
“Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano que vive en condiciones de mucha dificultad”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria, reportó EFE.
La mandataria precisó que el envío de petróleo no se realiza “a costa del pueblo de México”, en respuesta a las críticas de la oposición.
“No es a costa, porque es muy poco realmente; de lo que se produce, es muy poco lo que se envía, pero es un apoyo solidario”, explicó.
Sheinbaum recordó que los envíos de combustible y asistencia humanitaria forman parte de la tradición de la política exterior mexicana desde que Estados Unidos impuso sanciones a Cuba en 1996, y destacó que todos los gobiernos mexicanos han mantenido vínculos con la isla.
Asimismo, mencionó que bajo el mandato de Enrique Peña Nieto se condonó parte de la deuda petrolera cubana, y que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, continuó enviando crudo “por contrato y por razones humanitarias”, política que su administración ha decidido sostener.
La presidenta mexicana insistió en que esta cooperación se inscribe en la línea de “fraternidad” que caracteriza la política exterior de México.
“Y eso no tiene por qué desaparecer”, subrayó.
México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo y derivados de Cuba, un papel que ha incrementado su peso geopolítico en la región.
De acuerdo con el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, citado por EFE, solo el segundo fin de semana de enero arribó al puerto de La Habana el buque Ocean Mariner, con unos 86.000 barriles de combustible procedentes de México.
La decisión de la presidenta de México se da en un contexto de advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”.
No obstante, Estados Unidos está permitiendo que México continúe suministrando combustible a la isla. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que muchos se hacen pero que nadie es capaz de responder.
Preguntas frecuentes sobre el envío de petróleo de México a Cuba
¿Por qué México sigue enviando petróleo a Cuba?
México envía petróleo a Cuba como parte de una tradición de cooperación humanitaria y energética. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, estos envíos no se realizan a costa del pueblo mexicano, sino como un gesto de solidaridad en medio de la crisis energética que enfrenta la isla. Esta política mantiene los vínculos históricos entre ambos países y se inscribe en la línea de fraternidad de la política exterior mexicana.
¿Cómo afecta el envío de petróleo a Cuba la relación entre México y Estados Unidos?
El envío de petróleo a Cuba por parte de México ha generado cierta tensión con Estados Unidos, especialmente bajo el gobierno de Donald Trump, que ha adoptado una postura más dura contra el régimen cubano. Sin embargo, Estados Unidos ha permitido que México continúe con el suministro de petróleo a Cuba, aparentemente para evitar un colapso energético total en la isla. Esta ambivalencia refleja un intento de presión contenida hacia Cuba.
¿Puede México sostener el suministro de petróleo a Cuba a largo plazo?
Hay dudas sobre la capacidad de México para sostener el suministro de petróleo a Cuba en el largo plazo. Pemex no ha alcanzado sus metas de producción, y algunos analistas sugieren que el costo de oportunidad de estos envíos podría volverse insostenible si se mantiene la tendencia actual. Además, el esquema de envío incluye descuentos y condiciones laxas, lo que incrementa la deuda acumulada de Cuba con México.
¿Cuál es el impacto de los envíos de petróleo mexicano en la crisis energética de Cuba?
Los envíos de petróleo desde México han sido cruciales para evitar un colapso total del sistema energético cubano, especialmente tras la reducción drástica de los suministros venezolanos. Estos envíos han ayudado a paliar la crisis energética de Cuba, que enfrenta apagones frecuentes y una dependencia creciente de suministros externos. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica y altamente dependiente de la asistencia internacional.
