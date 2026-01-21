México seguirá enviando petróleo a Cuba: “Siempre vamos a estar ahí”, dice Sheinbaum

Vídeos relacionados:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que su país “siempre va a estar ahí” para apoyar a Cuba con petróleo y ayuda humanitaria, en medio de la crisis energética que vive la isla tras la reducción del suministro venezolano y el embargo de Estados Unidos.

“Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano que vive en condiciones de mucha dificultad”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria, reportó EFE.

La mandataria precisó que el envío de petróleo no se realiza “a costa del pueblo de México”, en respuesta a las críticas de la oposición.

“No es a costa, porque es muy poco realmente; de lo que se produce, es muy poco lo que se envía, pero es un apoyo solidario”, explicó.

Sheinbaum recordó que los envíos de combustible y asistencia humanitaria forman parte de la tradición de la política exterior mexicana desde que Estados Unidos impuso sanciones a Cuba en 1996, y destacó que todos los gobiernos mexicanos han mantenido vínculos con la isla.

Asimismo, mencionó que bajo el mandato de Enrique Peña Nieto se condonó parte de la deuda petrolera cubana, y que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, continuó enviando crudo “por contrato y por razones humanitarias”, política que su administración ha decidido sostener.

La presidenta mexicana insistió en que esta cooperación se inscribe en la línea de “fraternidad” que caracteriza la política exterior de México.

“Y eso no tiene por qué desaparecer”, subrayó.

México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo y derivados de Cuba, un papel que ha incrementado su peso geopolítico en la región.

De acuerdo con el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, citado por EFE, solo el segundo fin de semana de enero arribó al puerto de La Habana el buque Ocean Mariner, con unos 86.000 barriles de combustible procedentes de México.

La decisión de la presidenta de México se da en un contexto de advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”.

No obstante, Estados Unidos está permitiendo que México continúe suministrando combustible a la isla. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que muchos se hacen pero que nadie es capaz de responder.