Grupos afines al régimen recaudan fondos en Puerto Rico para instalar paneles solares en Cuba; La Habana cobra esa energía en dólares

Imagen de acción de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba

Vídeos relacionados:

Organizaciones alineadas con el régimen cubano lanzaron en San Juan, Puerto Rico, la campaña "Un millón de amigos para luz solar en Cuba", una iniciativa que busca recaudar fondos para financiar la instalación de sistemas de energía renovable en la Isla.

De acuerdo con el medio oficialista Cubainformación, la propuesta fue impulsada por la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, junto al Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, e invita a la ciudadanía a realizar donaciones desde dos dólares.

Los organizadores enmarcan la iniciativa como respuesta a la crisis energética cubana y atribuyen las dificultades al "bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos", sin mencionar el deterioro estructural de la infraestructura eléctrica ni décadas de falta de inversión por parte del propio régimen.

Captura de Facebook

La ironía del llamado solidario es difícil de ignorar: días antes del lanzamiento de la campaña, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba publicó en la Gaceta Oficial una resolución que establece un esquema mediante el cual los ciudadanos deben pagar en dólares para acceder a la energía solar estatal.

Según esa resolución, un kilovatio de potencia solar cuesta 600 dólares a 20 años, 312 dólares a 10 años, 168 dólares a cinco años y 90 dólares a dos años, a cambio de un descuento de 125 kWh mensuales por kilovatio contratado.

El mecanismo no implica la instalación de paneles en los hogares, sino el pago por capacidad dentro del sistema controlado por la Unión Eléctrica, que mantiene el control total sobre la generación y distribución.

En la práctica, el modelo traslada al ciudadano el costo de la generación eléctrica estatal, con acceso condicionado a la disponibilidad de dólares, profundizando la desigualdad en un país donde muchos cubanos no tienen acceso estable a divisas.

Toda una ironía

Así, mientras organizaciones afines al régimen recaudan donaciones internacionales para instalar infraestructura solar, La Habana diseña mecanismos para cobrarle esa misma energía al cubano de a pie.

Las organizaciones que impulsan la campaña forman parte de un ecosistema de grupos que promueven la narrativa oficial del régimen en el exterior.

El Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico incluyó en su agenda de trabajo de enero de 2026 campañas por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como el rechazo a la presencia militar estadounidense en Puerto Rico.

La Red Continental actúa en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano y ha felicitado públicamente al gobierno venezolano de Maduro.

La campaña se lanza en el peor momento de la crisis energética cubana en décadas.

En lo que va de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido al menos cuatro colapsos totales, con apagones de entre 15 y veinte horas diarias en La Habana y de hasta 48 horas en provincias como Santiago, Holguín y Matanzas. Nueve de las 16 termoeléctricas del país están fuera de servicio.

La crisis se agravó en enero de 2026 tras la interrupción del suministro venezolano de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo, y la Orden Ejecutiva 14380 de la administración Trump, firmada el 29 de enero, que impone aranceles a países que suministren crudo a Cuba.

El 26 de marzo, la ONU lanzó un plan de acción humanitaria de emergencia valorado en 94.1 millones de dólares para Cuba.

Francisco Pichón, coordinador residente de la ONU en la Isla, advirtió: "Si la situación actual continúa y las reservas de combustible del país se agotan, tememos un rápido deterioro, con la posible pérdida de vidas."

Pese a donaciones millonarias —China aportó 114 millones de dólares en 2023 para 22 parques fotovoltaicos—, la energía renovable representa menos del 5% de la generación total cubana, muy lejos de la meta oficial del 24% para 2030.