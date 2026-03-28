Director del Center for a Free Cuba recuerda que EE.UU. contempla operación similar a la de Venezuela si fracasan negociaciones con régimen cubano

John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba, explicó en una entrevista concedida a CiberCuba que documentos oficiales de la Administración Trump contemplan explícitamente una operación similar a la ejecutada contra Nicolás Maduro en Venezuela si las negociaciones con el régimen cubano no producen resultados. Suárez subrayó que no se trata de una interpretación, sino de lo que dicen literalmente esos textos.

El analista citó tres documentos clave: la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025, que establece que Washington no tolerará regímenes hostiles en el hemisferio occidental; la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró emergencia nacional por la amenaza "inusual y maligna" que representa Cuba; y un documento de estrategia del Departamento de Defensa que señala explícitamente lo ocurrido con Maduro como modelo a aplicar con regímenes intransigentes.

"Si esas conversaciones no generan resultados fructíferos, ese documento señala lo que ocurrió con Maduro como una política a llevar a cabo con regímenes intransigentes en el hemisferio. Eso es lo que dicen esos tres documentos", afirmó Suárez.

El analista precisó además que ese modelo no se limita sólo a Cuba: "El documento dice que desde Canadá hasta el sur de América esa será la política que ellos tienen en mente. No es solamente para Cuba, es para cualquiera".

Suárez realizó estas declaraciones en el contexto de unas negociaciones que parecen haber "encallado" y estar en un punto muerto. Miguel Díaz-Canel confirmó públicamente el 13 de marzo que existen conversaciones con la Administración Trump, tras haberlas negado formalmente hasta el 10 de ese mes. El propio Díaz-Canel reconoció el 25 de marzo que es Raúl Castro quien encabeza el proceso negociador por parte cubana, con su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", como interlocutor clave con el equipo de Marco Rubio.

Suárez interpretó la aparición pública del nieto de Raúl junto a Díaz-Canel como una señal deliberada de quién ostenta realmente el poder. "Yo creo que Miguel Díaz-Canel es el nuevo Osvaldo Dorticós. Ni pincha ni corta. Está ahí porque lo puso Raúl Castro", señaló. Sobre esa puesta en escena, añadió: "En el momento que están preocupados que puede pasar algo, ellos quieren mostrar quién realmente está al mando. Es burdo, pero es efectivo".

El director del Center for a Free Cuba estableció una distinción fundamental entre las conversaciones entre Washington y La Habana —que son entre dos gobiernos y pueden producir un acuerdo sobre intereses nacionales estadounidenses— y una verdadera transición democrática, que requeriría un diálogo entre el régimen y el pueblo cubano.

"Las conversaciones son entre la Administración Trump y la dictadura cubana. La conversación más importante y fundamental no se ha llevado a cabo, que es la conversación de la dictadura con el pueblo cubano sobre cómo ese pueblo puede recuperar su soberanía", advirtió.

Sobre la Ley Helms-Burton, que cumple 30 años en 2026, Suárez recordó que el régimen tiene un camino legal claro para avanzar: liberar a todos los presos políticos —Prisoners Defenders registra 1.214, cifra récord—, legalizar la disidencia y los partidos políticos, y comprometerse con elecciones libres multipartidistas. Consideró muy difícil que el Congreso actual apruebe una ley para derogar esa legislación.

"La trayectoria del régimen en los últimos 67 años ha estado plagada de tácticas para ganar tiempo para mantenerse en el poder, eso siempre ha sido su estrategia", concluyó Suárez, dejando abierta la pregunta sobre si esta vez el resultado será diferente.